Una nave russa affonda nel Mediterraneo dopo un’esplosione

(Foto trasmessa su life.ru notiziario russo)

Mosca. Il Ministero degli Esteri russo ha informato che una nave da carico russa, la Ursa Major, è affondata nel Mar Mediterraneo durante la scorsa notte, dopo che un’esplosione ha squarciato la sala macchine e due membri dell’equipaggio sono ancora dispersi.

La nave, costruita nel 2009, era operata da Oboronlogistika, una società accreditata per operazioni di costruzione militare del Ministero della Difesa russo, che in precedenza aveva confermato di navigare in rotta verso il porto russo di Vladivostok con due gigantesche gru portuali fissate al ponte.

Il Centro russo dell’Unità di crisi del Ministero degli Esteri afferma in una sua nota che 14 dei 16 membri dell’equipaggio della nave sono stati salvati e portati in Spagna, ma che due sono ancora dispersi. Non si conosce la causa dell’esplosione della sala macchine.

L’Ambasciata russa in Spagna è stata citata dall’Agenzia di stampa statale RIA dicendo che stava esaminando le circostanze dell’affondamento ed era in contatto con le Autorità spagnole.

Oboronlogistika e SK-Yug, una società che LSEG (London Stock Exchange Group) elenca come parte del gruppo e proprietario e operatore diretto della nave, non commentono l’affondamento. Entrambe le società sono state sottoposte a sanzioni dagli Stati Uniti nel 2022 per i loro legami con l’Esercito russo, così come la stessa nave Ursa Major.

Le riprese video – non verificate – della nave che si inclina pesantemente sul lato di dritta e molto appruata sono state girate il 23 dicembre da una nave di passaggio e pubblicate ieri sul life.ru notiziario russo.

Il Servizio di Soccorso Marittimo spagnolo afferma di aver ricevuto un segnale di soccorso dalla Ursa Major, quando si trovava a circa 57 miglia al largo della costa di Almeira.

Contattata subito la nave che dichiarava di essere riuscita – in condizioni meteo avverse – ad ammainare una scialuppa di salvataggio in acqua mentre l’Ursa Major si stava inclinando sul lato di dritta.

Due navi e un elicottero sono stati inviati sul posto e i 14 membri dell’equipaggio sopravvissuti sono stati portati al porto spagnolo di Cartagena.

I membri dell’equipaggio soccorsi hanno affermato che la nave trasportava container vuoti e le due gru portuali sul ponte. Una nave da guerra russa era poi arrivata sulla scena, occupandosi delle operazioni di salvataggio.

Oboronlogistika, il proprietario finale della nave, ha dichiarato che la nave, che secondo i dati LSEG si chiamava precedentemente Sparta III tra gli altri nomi, trasportava gru portuali specializzate che dovevano essere installate nel porto di Vladivostok e parti per nuovi rompighiaccio.

I dati di tracciamento delle navi LSEG mostrano che la nave è partita dal porto russo di San Pietroburgo l’11 dicembre ed è stata vista per l’ultima volta inviare un segnale alle 2204 GMT di lunedì tra Algeria e Spagna, dove è affondata.

Lasciando San Pietroburgo aveva indicato che il suo prossimo porto di scalo era il porto russo di Vladivostok, non il porto siriano di Tartous in cui aveva fatto scalo in passato.

Separatamente, il Servizio di Intelligence Militare ucraino HUR – che tiene traccia dei movimenti delle navi russe – aveva dichiarato in un post sul suo canale Telegram ufficiale che un’altra nave da carico russa, chiamata Sparta, aveva temporaneamente riscontrato problemi tecnici al largo delle coste del Portogallo.

HUR ha detto in un aggiornamento che l’equipaggio di Sparta aveva risolto il problema e che la nave era in rotta verso la Siria per raccogliere attrezzature militari e munizioni dopo la caduta dello stretto alleato russo Bashar al-Assad. Naturalmente queste notizie non ufficialmente supportate dalle rispettive Autorità.

Abele Carruezzo