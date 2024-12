La NATO rafforzerà la difesa delle infrastrutture dopo il terzo sospetto sabotaggio nel Mar Baltico

(Foto courtesy Coast Guard Helsinki)

Rutte: “La Nato rafforzerà la presenza militare nel Baltico, pieno sostegno a Helsinki dopo il possibile sabotaggio dei cavi di telecomunicazione”

Bruxelles. Lo ha annunciato il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, dopo una telefonata con il Presidente finlandese Alexander Stubb. “Ho parlato con Stubb dell’indagine finlandese in corso sul possibile sabotaggio dei cavi sottomarini. Ho espresso la mia piena solidarietà e il mio sostegno”, ha riferito Rutte su X.

Il giorno di Natale il cavo sottomarino EstLink 2 che collega Finlandia ed Estonia è stato tagliato, probabilmente da una petroliera proveniente da un porto russo. L’incidente non ha portato conseguenze per la popolazione, con la Finlandia che si è subito impegnata a far arrivare energia a Tallin da altre fonti.

Sin dal primo momento le Autorità di Helsinki hanno pensato ad un sabotaggio, l’ennesimo in pochi mesi, e hanno reso in stato di ‘fermo’ la nave battente bandiera delle isole Cook, la Eagle S, che ora si trova nelle acque finlandesi.

La Guardia di frontiera ha chiesto all’Eagle S di salpare l’àncora, ma è emersa solo la catena. Sul caso indaga la Polizia come atto di vandalismo aggravato. E secondo la Dogana la nave appartiene alla flotta ombra russa di Vladimir Putin, rete di petroliere con proprietà ombra grazie alle quali Mosca da tempo aggira le sanzioni sull’export di greggio.

Il dossier è da tempo considerato prioritario dalle cancellerie europee. Solo il mese scorso sono stati tranciati due cavi per la telecomunicazione che collegano Danimarca e Svezia e i sospetti sono caduti sulla nave cinese Yi Peng 3.

Lunedì scorso Pechino ha respinto la richiesta di indagini dei Procuratori svedesi affermando che l’imbarcazione ha lasciato l’area.

Il 31 dicembre scadrà il contratto che prevede il transito dell’energia fornita da Gazprom attraverso l’Ucraina. Tre sono i Paesi Ue maggiormente interessati: Austria, Slovacchia e Ungheria. Non a caso gli ultimi due sono ormai la testa di ponte del Cremlino nel cuore dell’Europa.

Il futuro della funzione militare della Nato nel Baltico si delinea come un elemento centrale non solo per garantire la sicurezza della regione, ma anche per rafforzare l’unità e la coesione dell’alleanza in un contesto internazionale in rapida evoluzione.

Il Governo estone afferma che sta proponendo emendamenti UNCLOS per dare più peso legale per fermare i tentativi di sabotaggio.

L’Estonia ha inviato navi della Guardia Costiera e della Marina Militare per pattugliare le principali infrastrutture sottomarine a seguito di un terzo sospetto tentativo di sabotaggio nel Mar Baltico.

Il Governo ha annunciato di aver inviato navi a seguito di quella che ritiene essere una rottura deliberata di un cavo elettrico e di un cavo dati che collega l’Estonia con la Finlandia il 25 dicembre.

Abele Carruezzo