Dai veicoli elettrici alle turbine eoliche e ai pannelli solari, la Cina sta vincendo la guerra dell’energia pulita, ma per Usa e Ue la partita non è chiusa

Bruxelles. Il fotovoltaico ha rafforzato il suo ruolo di motore chiave della transizione verso le energie rinnovabili. Secondo molti analisti del settore quest’anno nel mondo verrà aggiunta una potenza di 593 GW fotovoltaici. Si tratta del 29% in più rispetto all’anno scorso.

Molti sono i Paesi che hanno spinto nelle installazioni negli ultimi 12 mesi rispetto al passato: nell’ordine, gli aumenti percentuali maggiori si sono visti in Turchia, India, Stati Uniti e Cina. L’energia solare è diventata una fonte imprescindibile nella transizione energetica. La Cina resta leader mondiale in termini di potenza aggiunta e di generazione elettrica, ma la crescita del solare sta riguardando tutto il mondo. Oggi ci sono 34 Paesi in cui il fotovoltaico ha fatto più del 10% del mix elettrico.

L’EPA (Environmental Protection Agency) ha finalizzato le sue regole sulle emissioni dello scarico per i veicoli leggeri a partire dal 2027. Quando inizialmente proposto, la regola ha suscitato contestazioni dall’industria automobilistica, tra gli altri. Come ha osservato l’EPA, la regola richiederebbe ai veicoli elettrici di produrre il 67% delle vendite di nuovi veicoli entro il 2032.

Le vendite di veicoli elettrici hanno in gran parte mirato al mercato delle auto di lusso, che è di dimensioni limitate. Con una rete di ricarica EV sottosviluppata e molti potenziali acquirenti che non sono in grado di installare stazioni di ricarica domestica, gli acquirenti sono titubanti.

Inoltre, i veicoli elettrici sono costosi e hanno un campo di guida limitato, che può richiedere la ricarica lontano da casa. Hanno funzionato male con il freddo e sono costosi da assicurare e costosi da riparare. Questi ostacoli si sono combinati per rallentare improvvisamente le vendite di veicoli elettrici nazionali – con lo sgomento dei dirigenti automobilistici che stavano investendo miliardi in nuovi impianti man mano che crescevano le loro perdite sui veicoli elettrici.

Se i Governi occidentali sono determinati a passare rapidamente dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, la Cina vuole essere il fornitore degli strumenti più economici per facilitare questa strategia. Ciò che sarebbe buono per gli occidentali – prodotti a basso costo per le energie rinnovabili – sarebbe un bene per l’economia cinese. Ed ancora, analisti evidenziano che la produzione di carbone nei Paesi dell’Ocse si è dimezzata rispetto al picco raggiunto nel 2007.

Quasi tutti i Paesi Ocse stanno facendo “progressi” nell’eliminazione del carbone, sostituendolo prevalentemente con energia solare ed eolico. Un terzo dei membri ha già detto addio a questa fonte e tre quarti sono “sulla buona strada” per farlo entro il 2030.

Negli ultimi cinque anni Pechino ha speso dieci volte di più per l’energia pulita rispetto agli Stati Uniti o all’Europa. Domina il mercato manifatturiero delle energie rinnovabili in rapida crescita, producendo il 90% di tutti i pannelli solari, oltre il 70% di tutte le batterie al litio e il 65% di tutte le turbine eoliche. La Cina domina i tre macro-settori della transizione energetica: filiera delle tecnologie pulite, distribuzione di rinnovabili e veicoli elettrici, ed elettrificazione. Ma Europa e Stati Uniti sono ancora in ballo per conquistare spazi di mercato.

I paesi occidentali stanno cercando di proteggere e far crescere i tre mercati: veicoli elettrici, pannelli solari e turbine eoliche, cercando di combattere un’invasione commerciale cinese.

A rischio ci sono posti di lavoro, investimenti di capitale e entrate fiscali, insieme a potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale.Questa è una battaglia di politica economica capace di generare conseguenze non intenzionali che vedremo a medio termine, quando emergeranno.

Lo spostamento delle distanze di navigazione a seguito degli attacchi degli Houthi può essere visto in una misura della domanda di trasporto marittimo chiamata tonnellata-miglia, che moltiplica il carico per la distanza trasportata. Questo dà un’idea di quanto sia utilizzata la flotta di navigazione globale. Un anno fa, per i combustibili raffinati spediti dal Medio Oriente, si prevedeva che tale misura sarebbe aumentata del 13% nel 2024, secondo Clarkson Research Services Ltd., un’unità del più grande broker marittimo del mondo. Ora si stima un aumento a fine 2024 del 17%.

Gli scambi mondiali stanno cambiando paradigma. La “Via della seta” cinese sembra destinata sgonfiarsi, soprattutto rispetto alla sua promessa iniziale di coinvolgere l’Europa in una nuova maxi rete infrastrutturale per le merci e le persone, mentre il conflitto in Ucraina così come quello in Medio Oriente stanno riscrivendo rotte ed equilibri dei traffici merci.

La risposta dell’Europa, ad oggi, è nelle mani delle iniziative dei singoli stati. E mentre la Germania sta investendo moltissimo sullo sviluppo del porto di Amburgo e sulla sua capacità di diventare un hub intermodale, (crisi politica superanda prossimo febbraio 2025), l’Italia punta allo sviluppo dei suoi scali portuali, forte di una posizione di privilegio che gli è data dalla geografia stessa della penisola.

Non a caso Trieste e la Spezia, oggi il primo e il secondo scalo italiano per quantità di merce dislocata su rotaia, sono stati per anni sotto l’occhio vigile di Pechino, mentre Genova punta a colmare il suo gap con il completamento del Terzo Valico dei Giovi l’alta velocità/alta capacità ferroviaria che collegherà Genova e il suo porto prima con Milano, quindi con l’Europa.

Continuano –intanto – a crescere anche i grandi porti del Centro e del Sud: Civitavecchia, da anni in concorenza con Barcellona per conquistarsi il primato tra i porti turistici del Mediterraneo, e Gioia Tauro, approdo naturale per le merci che arrivano dal Nord Africa e dall’Atlantico.

Il loro sviluppo, nei prossimi anni, sarà essenziale per sostenere l’economia italiana che, come quelle degli altri partner europei, dovrà sempre più fare i conti con i grandi porti per vincere la sfida della crescita.

L’Italia è un porto naturale con una costa lunga 7.456 chilometri e una posizione centrale rispetto al Mediterraneo assegnano all’Italia una posizione strategica rispetto ai grandi traffici internazionali.

Proprio nel Mediterraneo si concentra il 30% del trasporto marittimo globale e l’Italia con i suoi 58 porti punta a intercettarne una quota significativa. Nei paesi del Nord Europa la struttura degli scambi via mare è invece molto differente perché il grosso dei traffici si concentra intorno a pochi porti. Amburgo, Rotterdam e Anversa intercettano da soli il 70% del trasporto marittimo dei loro rispettivi paesi. In Italia, attualmente il traffico container raggiunge i 10 milioni di teu, tanti quanti vengono movimentati dal porto di Rotterdam.

Da un lato quindi una grande opportunità offerta dalla posizione naturale del paese, dall’altro un gap da colmare con i competitor del Nord Europa. Per riuscirsi saranno utili in parte i fondi previsti dal PNRR che proprio sui porti italiani conta di investire 9,2 miliardi di euro, un quarto dei quali saranno destinati a migliorare l’accessibilità del traffico marittimo, con ristrutturazioni e dragaggi dei fondali per ospitare le grandi navi.

Sviluppare i porti significa sviluppare l’economia. Oltre alle indicazioni dell’Unione europea, l’assioma è confermato dai dati. Secondo il Centro Studi Srm, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, l’insieme della logistica marittima in Italia vale il 9% del Pil nazionale.

La centralità di queste infrastrutture è quindi evidente, così come evidente è la sfida che da qui ai prossimi anni i porti italiani dovranno ingaggiare prima di tutto in Europa. Una sfida che si consuma non solo con i porti del Nord ma anche con quelli africani, come il porto marocchino di Tanger Med, che oggi vanta la più elevata capacità di movimentazione container del Mediterraneo e una delle free zone più dinamiche al mondo.

Nello scacchiere degli scambi via mare il Mediterraneo gioca un ruolo sempre più centrale rispetto ai mari del Nord. Questo contesto può rappresentare una grande opportunità proprio per i porti italiani che si sono confermati leader europei nel traffico marittimo a corto raggio. In questo particolare settore l’Italia movimenta infatti il 14% delle merci che passano per l’Europa, davanti ai Paesi Bassi (13,5%), alla Spagna (10%) e alla Francia (7%).

Molto forte è anche la vocazione dei porti italiani alla intermodalità e quindi al rapporto tra trasporto via mare e trasporto via terra, in particolare quello su rotaia. Importante notare che attualmente in media nei porti italiani le merci attendono 1,34 giorni, contro gli 0,62 giorni dei Paesi Bassi e gli 0,9 giorni della Spagna.

Avere infrastrutture di collegamento più moderne, più rapide e più efficienti contribuirà ad abbattere questi tempi, aggiungendo un ulteriore fattore competitivo al Sistema Paese e contribuendo alla conquista di nuove quote di mercato nei traffici internazionali.

