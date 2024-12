Il danno di Estlink 2 non è considerato un incidente, afferma il Ministro estone

(Estonian Navy patrol boat Raju; foto courtesy Estonian Navy)

L’Estonia invia una motovedetta della Marina per proteggere il cavo EstLink 1

Tallinn. Le Forze di Difesa estoni hanno lanciato un’operazione navale per proteggere l’interconnessione Estlink 1 tra Estonia e Finlandia in risposta ai danni che si sono verificati il giorno di Natale sull’Eastlink 2.

Il 25 dicembre, l’Operatore del Sistema di Trasmissione finlandese (TSO) Fingrid ha segnalato alle Autorità il possibile guasto di Estlink 2, avviando un’infagine immediata sulla catena di eventi degli incidenti e sul fatto che una nave da carico straniera sia coinvolta nel danno.

Secondo i resoconti dei media locali – news.err.ee – il 26 dicembre la Finlandia ha sequestrato una nave che trasportava petrolio russo sospettando che la nave avesse causato l’interruzione e danneggiato le linee Internet.

In risposta a ciò, le Forze di Difesa estoni hanno lanciato un’operazione navale ieri, venerdì mattina presto, con il pattugliatore Raju della Marina Militare per proteggere il cavo Estlink 1, ha riferito il Ministro degli Affari Esteri estone Margus Tsahkna. L’Estonia spera anche che gli alleati della NATO assistano con le loro navi per aiutare a salvaguardare le infrastrutture marittime critiche. Una seconda nave della Marina, la Kindral Kurvits, è stata inviata in una missione con il gruppo di sommozzatori della Marina per indagare su uno dei cavi di comunicazione danneggiati.

Commentando il guasto del collegamento HVDC e dei tre cavi di comunicazione, il Ministro Tsahkna ha affermato che i danni alle infrastrutture sottomarine critiche nel Mar Baltico che si sono verificati così frequentemente non possono essere considerati un incidente.

Il Ministro ha detto che l’indagine è nelle sue fasi iniziali, tuttavia, è positivo che la nave EAGLE S, battente bandiera delle Isole Cook, che secondo i primi rapporti potrebbe aver avuto un’àncora non protetta, è stata scortata in un porto finlandese dalle Autorità finlandesi.

“I danni alle infrastrutture sottomarine critiche sono diventati così frequenti che è difficile credere che si tratti di un incidente accidentale o di una scarsa abilità marinaresca. Dobbiamo capire che i danni alle infrastrutture sottomarine sono diventati più sistematici e quindi devono essere considerati come attacchi contro le nostre strutture vitali”, ha detto Tsahnna.

Il Ministro ha inoltre affermato che le infrastrutture sul fondo del Mar Baltico sono vulnerabili, ma l’Estonia ha continuato la cooperazione globale con la Finlandia e altri paesi che si affacciano sul Mar Baltico per difenderla: “Siamo anche in contatto con gli altri nostri alleati e partner per coordinare la cooperazione internazionale. Oltre ad eludere le sanzioni, la flotta ombra è una minaccia per la sicurezza nel Mar Baltico e non possiamo stare a guardare”.

La Commissione europea e l’Alto rappresentante hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sull’incidente, affermando che rappresenta “l’ultimo di una serie di sospetti attacchi a infrastrutture critiche” e che stanno collaborando con le Autorità finlandesi alle indagini in corso.

“Condanniamo fermamente qualsiasi distruzione deliberata delle infrastrutture critiche dell’Europa. La nave sospetta fa parte della flotta ombra della Russia, che minaccia la sicurezza e l’ambiente, finanziando al contempo il bilancio di guerra della Russia. Proporremo ulteriori misure, comprese le sanzioni, per colpire questa flotta”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Abele Carruezzo