Sicurezza marittima: gestione dei rischi associati ai clandestini e alle persone soccorse in mare

L’International Chamber of Shipping (ICS) Pubblications, in collaborazione con Witherbys Publishing, ha pubblicato un articolo che affronta le principali preoccupazioni in materia di sicurezza marittima per quanto riguarda i clandestini e le persone soccorse in mare

Londra. I clandestini sono un problema persistente che influisce sulla sicurezza delle navi, sulla sicurezza dell’equipaggio e comporta costi significativi per gli armatori e gli assicuratori. Le informazioni globali sui clandestini sono incomplete e gli incidenti sono sottostimati, ma i costi finanziari per incidente continuano ad aumentare, pari a milioni di dollari all’anno.

Negli ultimi anni, l’aumento della migrazione marittima globale ha reso più frequenti gli incontri con persone in difficoltà a bordo di imbarcazioni piccole o sovraffollate per i marittimi di tutto il mondo.

Gli esempi di movimento marittimo “irregolare” variano, da un clandestino solitario che si nasconde su una nave da carico a centinaia di individui stipati in grandi barche aperte. Una volta a bordo di una nave “ospite”, i clandestini e le persone soccorse presentano rischi comuni per la sicurezza insieme a sfide e responsabilità specifiche.

Lo sbarco e il rimpatrio dei clandestini possono essere complessi e richiedere molto tempo. Pertanto, l’obiettivo principale della navigazione mercantile è impedire ai clandestini di accedere alle navi. Sebbene i clandestini possano imbarcarsi da qualsiasi porto, alcune regioni e porti sono noti per i rischi più elevati. Tuttavia, continuano ad emergere nuove tendenze.

Tra il 2020 e il 2023, diversi incidenti hanno coinvolto clandestini nascosti nei bauli aperti del locale del timone delle navi da carico sulle rotte tra l’Africa e le Isole Canarie. Anche i traghetti e i cargo ro-ro sulle rotte marittime a corto raggio in Europa hanno registrato un aumento dell’attività clandestina.

Il fenomeno delle migrazioni di massa via mare non accenna a diminuire, con i marittimi che incontrano spesso individui in difficoltà lungo le rotte migratorie. Queste barche sono spesso sovraffollate, scarsamente rifornite e prive di attrezzature di sicurezza di base. I migranti “irregolari” viaggiano attraverso rotte non autorizzate o illegali e tra le loro fila possono esserci rifugiati e vittime della tratta di esseri umani.

Nel Mediterraneo, mentre il numero complessivo di attraversamenti irregolari è diminuito rispetto al picco del 2015, le rotte specifiche registrano fluttuazioni basate su fattori locali. I migranti partono dalle coste dell’Africa, del Libano e della Turchia, puntando verso l’Italia, la Spagna e la Grecia, con un numero minore che procede verso altre destinazioni europee. Allo stesso modo, una significativa migrazione irregolare si verifica altrove, compresi gli sfollati Rohingya in fuga dal Bangladesh, i migranti che attraversano i Caraibi e il Messico verso gli Stati Uniti e coloro che viaggiano verso lo Yemen dal Corno d’Africa in cerca di lavoro.

Il Ministero dell’Interno del Regno Unito ha registrato 29.437 arrivi attraverso il Canale della Manica nel 2023, con 602 piccole imbarcazioni. Al 26 ottobre 2024, questa cifra era già stata superata, sottolineando i rischi e le sfide persistenti di tali viaggi. Tragicamente, migliaia di persone che tentavano di attraversare queste traversate sono morte nel corso degli anni.

I marittimi spesso si trovano ad affrontare situazioni inevitabili che coinvolgono clandestini o individui in difficoltà. Che siano abbordati di nascosto o salvati in mare, questi individui non autorizzati pongono sfide logistiche e di sicurezza.

Le Convenzioni Internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), richiedono ai comandanti delle navi di assistere le persone in pericolo in mare, tranne quando ciò metterebbe in pericolo la propria nave, l’equipaggio o i passeggeri. Questo obbligo si riflette nelle convenzioni SOLAS e SAR.

Le navi mercantili, tuttavia, sono spesso mal equipaggiate per ospitare grandi gruppi di individui in difficoltà, imponendo un pesante onere ai marittimi per gestirle in modo sicuro e protetto fino al trasferimento. Gli individui salvati spesso dipendono interamente dalla nave e dal suo equipaggio per la sopravvivenza, aggravando le responsabilità dell’equipaggio.

La pubblicazione ICS/Witherby appena pubblicata, Shipboard Response to Stowaways and Distressed People in Small Boats – 2025-26 Edition, fornisce una consulenza completa agli armatori, agli ufficiali e agli equipaggi sulla gestione di queste situazioni difficili. Coprendo le procedure di sicurezza, garantisce la conformità alle normative internazionali e offre una guida pratica sugli obblighi legali, le responsabilità e le migliori pratiche del settore.

Questa pubblicazione evidenzia anche le tendenze attuali, i concetti chiave e gli sviluppi recenti, integrati da casi di studio. Include schede che riassumono i punti chiave come aiuti di riferimento rapido per le squadre dei ponti navali. Sebbene sia rivolta principalmente agli ufficiali e all’equipaggio, la pubblicazione potrebbe interessare anche ONG, P&I Club, Governi e altre Autorità di regolamentazione. La pubblicazione è disponibile sul sito dell’International Chamber of Shipping.

