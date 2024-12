La nave sospetta di sabotaggio ha trascinato l’àncora per un massimo di 50 miglia nautiche

(La nave tanker Eagle S dopo la sua detenzione; foto courtesy Guardia di Frontiera finlandese)

La petroliera, sospettata di aver reciso diversi cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia, ha trascinato l’àncora lungo il fondo per un massimo di 50 miglia nautiche, secondo i risultati di un’indagine sonar condotta dalle Autorità finlandesi

Helsinki. Le Autorità finlandesi che indagano sui danni ai cavi elettrici e cavi/dati sottomarini hanno trovato segni di trascinamento sul fondale marino probabilmente lasciati dall’àncora della petroliera Eagle S sequestrata.

Lavorando sott’acqua, “siamo stati in grado di identificare la pista di trascinamento sul fondo del mare dall’inizio alla fine”, ha detto ieri Sami Paila, ispettore capo investigativo e leader tattico dell’Ufficio Nazionale di Investigazione finlandese.

La pista è lunga “decine di chilometri”, ha detto, aggiungendo che non è stato possibile stabilire dove l’àncora della nave si sia staccata dalla sua catena.“Il sentiero individuato termina dove la nave ha issato la catena dell’àncora. Ci sono diverse decine di chilometri di traccia a est di quel punto, se non quasi un centinaio di chilometri”, ha ribadito Sami Paila all’Agenzia locale Yle. “È… parte delle prove raccolte in questo caso, e molto significativa”.

La Finlandia ha già identificato l’Eagle S come il colpevole della rottura del collegamento elettrico. La petroliera è stata spostata in un ancoraggio vicino al porto di Kilpilahti sabato scorso. Il maltempo ha ostacolato le indagini sia a bordo della nave sia nel sito subacqueo domenica, ha detto la Polizia.

La nave, battente bandiera delle Isole Cook, è stata posta in stato di ‘fermo’ mentre la Polizia indaga su possibili atti criminali aggravati. Le Autorità ritengono che una delle àncore della nave, che hanno scoperto essere mancante, abbia interrotto una linea elettrica di 170 chilometri (105 miglia) che collega la Finlandia e l’Estonia il 25 dicembre. Da allora, anche quattro cavi/dati sottomarini hanno subito interruzioni. La catena era ancora in acqua e mancava l’àncora quando i funzionari sono saliti a bordo della nave per un’ispezione.

La petroliera – una nota del Lloyd’s Register sulla “flotta ombra”- evidenzia che è stata recentemente ribattezzata Eagle S ed è ora sotto inchiesta per tre reati: vandalismo aggravato, come precedentemente annunciato, insieme a reato normativo aggravato e interferenza aggravata con le telecomunicazioni.

Gli analisti della Difesa occidentali sono preoccupati che la Russia possa utilizzare la sua vasta “flotta oscura” di petroliere poco regolamentate per svolgere una funzione do spionaggio, consentendo loro di nascondere attività irregolari nella folla del traffico mercantile quotidiano. Secondo alcune stime, la flotta oscura legata alla Russia ammonta ora a oltre il 15% della flotta mondiale di petroliere.

Abele Carruezzo