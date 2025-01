Aggiornamento ETF: i sindacati chiedono un’azione più incisiva sulla flotta ombra

(I trasferimenti di carico da nave a nave sono utilizzati dalle navi della flotta ombra per eludere le sanzioni; foto courtesy by Anusha Narayanan/Wikimedia Commons)

Bruxelles. La Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti (ETF, European Transport Workers’ Federation) chiede agli Stati di bandiera e alle Autorità Marittime internazionali di intensificare la lotta contro il trasporto marittimo non regolamentato.

L’ascesa della “flotta ombra” sta mettendo a rischio la sicurezza dei marittimi, afferma la Federazione sindacale, con un probabile aumento anche dell’inquinamento marino.

Le navi della flotta ombra tendono ad operare sotto bandiere di comodo, registrate in nazioni con una supervisione normativa minima, consentendo frequenti rinominazioni e deviazioni di bandiera per evitare di essere scoperte.

Molte di queste navi aggirano i protocolli essenziali, operando senza un’adeguata assicurazione, un’adeguata manutenzione o controlli di sicurezza, il che mette a rischio i marittimi e gli ambienti marini.

L’ETF esorta l’Unione Europea e l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) a lanciare una risposta coordinata a livello europeo e internazionale, tenendo traccia delle navi sospette e implementando controlli più rigorosi per garantire che queste navi rispettino gli standard di sicurezza, lavoro e ambiente.

“I marittimi non dovrebbero essere inconsapevolmente coinvolti in attività illegali, né dovrebbero essere sottoposti a condizioni di lavoro pericolose che mettano a rischio la loro vita”, ha dichiarato Livia Spera, segretario generale dell’ETF. “Senza una risposta coordinata da parte degli Stati di bandiera, delle autorità portuali e degli organismi di regolamentazione, queste operazioni ombra continueranno a minacciare la sicurezza delle nostre acque e dei nostri lavoratori”, ha aggiunto.

L’ETF – tra i cui affiliati c’è Nautilus International – vuole vedere le seguenti misure messe in atto a livello internazionale: – requisiti rafforzati in materia di tracciabilità e trasparenza, che responsabilizzino gli Stati di bandiera per le navi che immatricolano; – ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo più rigorose per garantire che le navi nelle acque europee abbiano un’assicurazione valida, rispettino le norme di sicurezza e mantengano le tutele dei lavoratori; – sostegno alle linee guida dell’IMO e dell’ILO sul trattamento equo dei marittimi per proteggere i lavoratori dalla criminalizzazione in caso di incidente o incidente che coinvolga navi della flotta ombra.

L’Unione europea non è riuscita a rispondere correttamente alle sfide sociali, economiche e politiche create da liberalizzazione, deregolamentazione, privatizzazione e globalizzazione.

La digitalizzazione e l’automazione stanno già cambiando il lavoro, minacciando mutazioni dirompenti. L’attuale percorso di digitalizzazione e automazione guidata dalle aziende e orientata al profitto promette di intensificare il lavoro, aumentare la sorveglianza sui lavoratori/sulle lavoratrici e portare a maggiori disparità socio-economiche tra lavoratori e regioni.

Le tecnologie devono sostenere e rafforzare il lavoro dignitoso! La digitalizzazione e l’automazione della nostra società possono potenzialmente aumentare l’occupazione, diminuire l’intensità e il carico di lavoro e apportare benefici sociali ai lavoratori/alle lavoratrici e ai cittadini/alle cittadine.

Oltre alla disponibilità di programmi di studio e istituzioni educative che assicurino la riqualificazione e l’aggiornamento corretto e adeguato di tutti gli interessati, a titolo gratuito e in concerto con i lavoratori/le lavoratrici stessi/e, la politica deve inoltre assicurare una transizione digitale giusta e inclusiva.

La Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti è un’organizzazione sindacale paneuropea che rappresenta gli interessi di oltre 5 milioni di lavoratori dei trasporti. Più di 200 sindacati affiliati in 41 paesi.

Abele Carruezzo