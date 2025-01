L’equipaggio della petroliera sospetta in stato di fermo a bordo della nave

(La nave tanker Eagle S dopo la sua detenzione; foto courtesy Guardia di Frontiera finlandese)

A sette membri dell’equipaggio della petroliera Eagle S, che avrebbe danneggiato le infrastrutture sottomarine nel Baltico la scorsa settimana, è stato vietato di lasciare la Finlandia

Helsinki. Sono sospettati di aver commesso un crimine; di aver deliberatamente gettato l’àncora per danneggiare i cavi sottomarini che collegano Estonia e Finlandia; il ‘fermo’ consente di rimanere al lavoro a bordo della nave, a differenza di un arresto.

“La Polizia ha interesse a garantire che le indagini preliminari e che le parti coinvolte rimangano raggiungibili durante le indagini. L’indagine è in corso e la situazione sta diventando più specifica, il che significa che è possibile che il numero di persone soggette al fermo cambi”, ha dichiarato l’Ispettore Elina Katajamaki del National Bureau of Investigation (Ufficio Centrale della Polizia Criminale finlandese).

Il National Bureau of Investigation ha annunciato anche di aver continuato le indagini sul fondale marino dove è stato tagliato un cavo elettrico che collegava i due paesi baltici e di aver intervistato l’equipaggio.

La petroliera Eagle S è stata sequestrata dalle Autorità finlandesi in relazione a un incidente con un cavo sottomarino avvenuto il giorno di Natale. Nel giro di poche ore, il 25 dicembre, il cavo di trasmissione di energia EstLink 2 di Fingrid e diversi cavi sottomarini per le telecomunicazioni sono stati tagliati.

La traiettoria AIS (Marine Traffic) della nave corrispondeva ai siti dei danni e sul fondo è stata trovata un solco arato di resistenza lungo fino a 50 miglia nautiche. La petroliera aveva una catena dell’àncora in acqua e mancava un’àncora.

All’Eagle S fu chiesto di deviare verso le acque territoriali finlandesi e, sebbene si trovasse in acque internazionali, l’equipaggio accettò di obbedire. La Polizia finlandese ha poi abbordato l’imbarcazione in un’operazione tattica con un elicottero militare.

È l’ultimo di tre incidenti quasi identici che hanno causato danni ai cavi nel Baltico nell’ultimo anno, ed è il primo in cui lo Stato costiero ha arrestato con successo la nave sospetta. La nave è stata trasferita in un ancoraggio riparato a Porvoo per ulteriori indagini, e le Autorità dicono che il lavoro forense sul posto sta procedendo più rapidamente ora che il tempo sta migliorando.

La società Caravella LLC FZ, con sede negli Emirati Arabi Uniti, che opera la Eagle S, ha assunto un avvocato marittimista locale, Herman Ljungberg, che sostiene che l’equipaggio non ha ricevuto un trattamento equo. L’avvocato ha accusato le Autorità finlandesi di aver dirottato la nave e ne chiede il rilascio. Ed ancora, l’avvocato finlandese afferma che all’equipaggio, composto principalmente da cittadini indiani, viene negato il riposo e l’uso dei servizi igienici e i pasti sono sorvegliati.

I media finlandesi riferiscono che il comandante della nave è della Georgia, ma l’avvocato non è stato in grado di salire a bordo della petroliera.

In un’intervista con YLE, l’ìavvocato ha ripetuto che le Autorità hanno reso difficile per l’equipaggio accedere al loro diritto alla consulenza legale.

“A quanto pare ci sono stati alcuni interrogatori. Ho sottolineato che dovrebbero avere un consulente legale. L’Autorità ha deciso che non ne hanno bisogno”, ha detto Ljungberg a YLE.

“All’equipaggio della nave è stato impedito in modo molto efficace di comunicare e ricevere assistenza legale”.

L’ispettore Katajamaki ha negato questa accusa a YLE. “La Polizia ha condotto un’indagine preliminare secondo la legge, il che significa che a tutti è stato offerto l’aiuto che hanno diritto a ricevere”, ha detto.

Ljundberg ha chiesto che la nave e l’equipaggio siano rilasciati per continuare il loro viaggio commerciale.

L’Eagle S (costruita nel 2006), battente bandiera delle Isole Cook, ha lasciato Primorsk il 24 dicembre e i dati di tracciamento mostrano che navigava su un cavo elettrico sottomarino e poi su cavi di comunicazione nel momento in cui sono state notate interruzioni di fornitura.

Intanto, sono iniziate le riparazioni del cavo di telecomunicazione, danneggiato nel Golfo di Finlandia il giorno di Natale tramite la nave posacavi finlandese Telepaatti. Anche i lavori di riparazione del cavo di trasmissione dell’energia elettrica Estlink 2 progrediscono alla svelta.

La Commissione Difesa – sempre in un video della YLE di oggi – chiede al Governo di agire per mettere in sicurezza i siti critici; la stessa Commissione si occuperà domani dei recenti danni ai cavi sottomarini.

La Finlandia e l’Estonia hanno intensificato la sorveglianza nel Mar Baltico, in particolare nel Golfo di Finlandia, dove le petroliere, comprese le navi sanzionate, trasportano petrolio dalla Russia.

Hanno anche invitato la Nato e l’Unione Europea ad aumentare il sostegno militare nella regione e stanno

studiando come ottenere maggiori poteri per sfidare le navi che navigano in acque internazionali ma sospettate di trasportare petrolio sanzionato o di agire in modo sospetto

Abele Carruezzo