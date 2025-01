Crisi del Mar Rosso: l’accordo segreto della Cina con i ribelli Houthi dello Yemen

(UKMTO mostra la posizione di un attacco Houthi; foto courtesy by UKMTO)

Recenti rapporti dell’Intelligence degli Stati Uniti hanno rivelato una connessione preoccupante tra la Cina e i ribelli Houthi dello Yemen

Washington. Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, stanno usando armi di fabbricazione cinese per effettuare attacchi alle navi nel Mar Rosso. In cambio, secondo quanto riferito, hanno accettato di non prendere di mira le navi cinesi. Questo scambio allarmante è iniziato dopo che i leader Houthi hanno ottenuto approvvigionamento diretta di armi e tecnologia avanzata tramite un accordo, secondo i report dell’Intelligence americana.

Le armi fornite dalla Cina includono sistemi e componenti avanzati di guida missilistica. Questi articoli hanno permesso agli Houthi di produrre un gran numero di missili da crociera, con la capacità di colpire gli Stati del Golfo Persico ricchi di petrolio. Questi missili potrebbero interrompere le forniture energetiche globali critiche, aumentando le tensioni in tutto il Medio Oriente e oltre.

L’accesso degli Houthi a tale tecnologia è visto come un importante passo avanti nelle loro capacità militari. Assicurandosi il sostegno cinese, hanno ampliato il loro arsenale, creando una minaccia più significativa per la sicurezza regionale e internazionale.

Si ritiene che la decisione degli Houthi di risparmiare le navi cinesi sia legata alla forte relazione tra Cina e Iran, che è il principale sostenitore degli Houthi.

L’Iran fa molto affidamento sulla Cina come principale acquirente di petrolio, con circa il 90% delle sue esportazioni di petrolio destinate ai mercati cinesi. Questa partnership economica sembra aver influenzato la strategia degli Houthi nel Mar Rosso, poiché il risparmio delle navi cinesi garantisce il continuo sostegno dei loro alleati iraniani.

Sarà stato un caso accidentale dell’attacco missilistico Houthi quando ha colpito nel marzo 2024 una petroliera collegata alla Cina? L’incidente ha evidenziato che anche le navi cinesi in effetti non hanno un ‘pass sicuro’.

Per altre nazioni, la situazione nel Mar Rosso rimane pericolosa. Gli Houthi non hanno mostrato alcuna esitazione nel prendere di mira le navi commerciali di altri paesi, causando interruzioni al commercio globale e alle spedizioni di energia. Le loro azioni rappresentano una minaccia crescente per uno dei corsi d’acqua più trafficati e importanti del mondo.

Gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti contro la Cina per il suo ruolo nell’armare gli Houthi. Nell’ottobre 2024, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a due società cinesi, Shenzhen Rion Technology Co., Ltd. e Shenzhen Jinghon Electronics Limited. Queste aziende sono state accusate di fornire componenti critici ‘a doppio uso’ che hanno migliorato la capacità degli Houthi di produrre missili e droni avanzati.

I componenti a duplice uso sono articoli che hanno applicazioni sia civili che militari. Mentre le aziende possono affermare che questi componenti sono per scopi non militari, fonti di intelligence hanno confermato il loro ruolo nell’avanzamento delle capacità militari degli Houthi.

I componenti forniti da queste aziende hanno permesso agli Houthi di produrre armi a livello nazionale, riducendo la loro dipendenza dalle rotte del contrabbando e rendendoli più autosufficienti in guerra. Ciò ha incoraggiato gli Houthi a intensificare i loro attacchi alle navi nel Mar Rosso, prendendo di mira navi di varie nazioni e causando significative interruzioni economiche.

Le sanzioni imposte a queste società fanno parte di sforzi più ampi da parte degli Stati Uniti per frenare la diffusione delle armi nella regione. Tuttavia, l’impatto di queste sanzioni rimane poco chiaro, poiché gli Houthi continuano ad accedere ad armi avanzate e a compiere attacchi con pochi segni di rallentamento.

Il ruolo della Cina nell’armare gli Houthi sottolinea le pericolose dinamiche che alimentano i conflitti in Medio Oriente. Con l’affluenza di armi e tecnologia nello Yemen, gli Houthi sono diventati più capaci di minacciare il commercio globale e le forniture energetiche. Mentre le navi legate alla Cina sembrano godere di un passaggio sicuro, altre affrontano rischi crescenti in una delle rotte marittime più vitali del mondo.

Anche l’UE aveva operato nuove sanzioni contro le navi e i porti utilizzati per il trasporto di veicoli aerei senza pilota (UAV) di fabbricazione iraniana, missili e relative tecnologie e componenti. Esse includono il divieto di qualsiasi transazione con porti e terminal di proprietà, gestiti o controllati dalle persone e dalle entità sanzionate.

Le conseguenze di questi sviluppi si fanno sentire ben oltre il Mar Rosso, poiché il conflitto continua a sconvolgere la stabilità e la sicurezza internazionali.

Abele Carruezzo