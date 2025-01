Il Tribunale di Helsinki respinge il rilascio della petroliera Eagle S

(Foto courtesy Guardia di Frontiera finlandese)

Il Tribunale di Helsinki ha respinto un ricorso per il rilascio della petroliera Eagle S

Helsinki. Le attività legali intorno alla petroliera della “flotta ombra” Eagle S hanno continuato a intensificarsi in Finlandia, mentre un Tribunale ha ascoltato le argomentazioni per il rilascio della petroliera e sono state presentate ulteriori denunce.

Le Autorità hanno detto che l’indagine potrebbe richiedere mesi e ora hanno aumentato a otto il numero di membri dell’equipaggio soggetti a ‘fermo’ a bordo della stessa nave e continuano gli interrogatori da paarte della Polizia.

L’appello per il rilascio della petroliera da parte di un avvocato finlandese che rappresenta la nave, registrata nelle Isole Cook, e gli operatori Caravella, è stato respinto ieri, venerdì pomeriggio, dal Tribunale Distrettuale di Helsinki.

L’avvocato ha sostenuto una maggiore trasparenza e ha messo in dubbio il luogo in cui la petroliera era stata abbordata. Ha suggerito che la nave si trovava in acque internazionali il 28 dicembre quando il National Bureau of Investigation (NBI) finlandese ha sequestrato l’Eagle S e la Polizia di Helsinki ha prima diretto la nave al porto di Kilpilahti e poi all’ancoraggio interno di Svartbeck vicino a Porvoo.

L’avvocato, dopo che il Tribunale ha respinto il ricorso, ha detto ai media che avrebbe presentato un ulteriore appello al Tribunale per il rilascio della nave. Ha detto che la nave non è di proprietà dei russi, ma ha rifiutato di nominare i proprietari.

Il caso penale è oggetto di indagine da parte dell’NBI, che ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul suo stato o sulla sua tempistica. Tuttavia, la Polizia ha rivelato che il numero di membri dell’equipaggio ora sottoposti a ‘fermo’ è di otto e potrebbe aumentare.

Oltre al procedimento penale, i documenti del Tribunale hanno dimostrato che anche le società di telecomunicazioni Elisa e la statale Cinia hanno presentato reclami. Chiedono che la nave rimanga sequestrata, unendosi all’operatore della rete elettrica nazionale finlandese Fingrid e all’operatore di rete estone Elering, che chiedono un risarcimento per i danni ai loro cavi.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 3 gennaio, la Polizia Criminale nazionale finlandese ha riferito che sta completando un’indagine tecnica subacquea. L’ispettore Elina Katajamäki della Polizia Criminale Centrale ha riferito che l’imaging del fondale marino è stato in gran parte completato. Il rapporto afferma che le riparazioni del danno al cavo sono iniziate e che verranno prelevati campioni per le indagini forensi durante la riparazione.

Abele Carruezzo