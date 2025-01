La Guardia Costiera degli Stati Uniti lancia un’allerta sulle scale pilota contraffatte trovate a Baltimora

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha emesso un nuovo avviso di sicurezza marittima a seguito della scoperta di scale usate dai piloti contraffatte durante un esame di controllo dello Stato di Approdo presso il Porto di Baltimora

Baltimora. Gli ispettori marittimi del settore Maryland-National Capital Region (NCR) hanno identificato diversi campanelli d’allarme durante la loro ispezione.

La targhetta di identificazione della scala fraudolenta conteneva molteplici discrepanze, tra cui un riferimento standard ISO errato (ISO 779-1 invece di ISO 799-1) e un tipo di designazione mancante.

Sebbene i numeri di serie corrispondessero al certificato di accompagnamento, sia il numero di gradini che la lunghezza della scala non corrispondevano alle specifiche certificate.

L’attrezzatura contraffatta ha falsamente dichiarato la fabbricazione da QINGDAO GOOD BROTHER MARINE LIFE SAVING APPLIANCE Co. LTD., un produttore legittimo di scale pilota approvate da SOLAS.

Questo non è il primo caso di tale contraffazione: l’Australian Maritime Safety Authority ha precedentemente identificato scale fraudolente simili con il nome della stessa azienda e la certificazione SOLAS nel marzo 2019.

La Guardia Costiera raccomanda agli armatori e agli operatori di ispezionare le scale pilota per confermare l’autentica approvazione SOLAS e verificare che i dettagli e le specifiche della certificazione corrispondano alla scala usata.

La scoperta evidenzia i continui problemi di sicurezza delle attrezzature marittime e l’importanza di protocolli di ispezione vigili.

Questo avviso di sicurezza è fornito solo a scopo informativo e non esonera da alcun requisito di sicurezza, operativo o materiale nazionale o internazionale.

Ulteriori informazioni possono essere inviate a HQS-SMB-CG-INV@uscg.mil.

Abele Carruezzo

(Un esempio autentico di targa per scale pilota di QINGDAO GOOD BROTHER MARINE LIFE SAVING APPLIANCE Co. LTD è mostrato nelle Figure 2 e 3.)