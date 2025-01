Navi russe dirette in Siria per poi spostare le attrezzature in Libia

(Nave Ivan Gren; foto courtesy d’archivio del Ministero della Difesa russo)

La nave da sbarco Ivan Gren è tra quelle segnalate dirette in Siria; l’evacuazione russa di truppe e attrezzature dalla Siria dopo la caduta del governo continua

Kiev. La Direzione Principale dell’Intelligence (GUR) del Ministero della Difesa ucraino riferisce che nei prossimi giorni arriverà nel porto siriano di Tartus una flottiglia di navi russe, alcune delle quali destinate all’Africa.

“Il 5 gennaio 2025, le grandi navi da sbarco russe Ivan Gren e Alexander Otrakovsky, così come la nave da carico secco Sparta, dovrebbero arrivare nel porto siriano. Attualmente sono in viaggio verso Tartus, nel Mar Mediterraneo”, ha scritto GUR in un post su Telegram.

Tra il personale che ritengono si stia dirigendo in Siria per supervisionare la prossima fase dell’evacuazione c’è il Capo di Stato Maggiore russo della flotta di navi da sbarco. GUR riferisce che la Russia si è ammassata a Tartus, il suo avamposto di lunga data, dopo essersi ritirata dalle posizioni avanzate per continuare l’evacuazione iniziata poco dopo che Bashar al-Assad è fuggito dal paese, presentandosi a Mosca.

Secondo i dati di tracciamento del GUR, altre due navi russe, una seconda nave da carico Sparta II e la petroliera Ivan Skobelev sono pronte a transitare nello Stretto di Gibilterra verso la Siria. Si aspetta che queste navi raggiungano Tartus l’8 gennaio. Anche la Fregata russa Admiral Golovko prevede di fare rifornimento, riferisce il GUR.

Gli ucraini affermano che la Russia caricherà attrezzature militari e armi a bordo delle due navi da carico Sparta e Sparta II, che poi trasporteranno le attrezzature in Libia. Fa parte di un rapporto secondo cui la Russia sta rafforzando i suoi legami con la Libia dopo la caduta della Siria.

Il Wall Street Journal ha precedentemente riferito che la Russia invierà anche moderni sistemi di difesa aerea in Libia.

Le altre navi sono in fase di preparazione per rimuovere personale o attrezzature militari, anche se Bloomberg ha anche riferito che la Russia continua a negoziare con l’emergente regime siriano. Il rapporto afferma che la Russia sta cercando di mantenere una base in Siria.

È stato anche riferito che la Russia ha un ponte aereo in corso per evacuare truppe e attrezzature. È stato suggerito che sarebbero necessari fino a 25 trasporti militari in più per completare i trasferimenti. Il GUR riferisce che veicoli corazzati sono stati visti arrivare nella regione di Vladimir, probabilmente prendendo materiale dalla Siria.

La nave Sparta è stata avvistata a dicembre mentre andava in soccorso della nave da carico russa Ursula Major quando ha iniziato ad affondare al largo di Gibilterra il 23 dicembre. Dopo l’affondamento dell’Ursula Major, la Sparta riprese il suo viaggio verso est dichiarando la sua destinazione come Port Said, in Egitto.

Abele Carruezzo