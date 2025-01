La Casa Bianca prevede di sanzionare altre 100 petroliere russe della flotta ombra

(Foto courtesy US Navy )

I trasferimenti da nave a nave sono una caratteristica chiave della “flotta ombra”

Washington. Nei suoi ultimi giorni, l’Amministrazione Biden prevede di sanzionare un gran numero di ulteriori petroliere della “flotta ombra” coinvolte nel commercio energetico russo. Lo hanno affermato due funzionari lo scorso fine settimana.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha più di 200 navi russe di vario tipo nella sua lista nera, e questo ultimo giro di designazioni potrebbe rendere la lista molto più lunga.

Il nuovo pacchetto si rivolge alle petroliere della flotta poco regolamentata che ora trasporta la maggior parte delle esportazioni di petrolio russo: spedizioni con un prezzo superiore al “tetto” del G7 di 60 dollari al barile.

Il tetto attentamente calibrato aveva lo scopo di limitare la quantità di denaro che la Russia poteva guadagnare senza ridurre il volume delle sue esportazioni, mantenendo così le forniture energetiche globali – e i prezzi – il più stabili possibile.

In pratica, il grado di petrolio russo ESPO non è mai sceso sotto i 60 dollari e le esportazioni russe degli Urali hanno rapidamente superato il limite, grazie a una fiorente flotta di petroliere non occidentali. Queste navi hanno in genere più di 15 anni e battono bandiera di giurisdizioni a bassa governance come il Gabon o le Isole Cook.

La “flotta ombra” della Russia conta ora circa 600 navi, principalmente MR, LR (Medium Range Product Tankers – Long Range Product Tankers) e Aframaxes, navi adatte alle operazioni nel Baltico. Le petroliere che eludono le sanzioni ora trasportano oltre l’80% di tutto il petrolio russo, sollevando dubbi sull’efficacia del tetto ai prezzi del G7.

Nel corso degli anni, gli Stati Uniti hanno avuto un certo successo nella lotta al traffico petrolifero imponendo sanzioni di blocco su navi specifiche. Le transazioni con una nave sanzionata dagli Stati Uniti possono esporre qualsiasi fornitore di servizi al rischio di gravi sanzioni da parte del Tesoro.

Questo è sufficiente per dissuadere molte banche, fornitori, operatori di terminal e Registri di bandiera (anche se non tutti). Sfruttando questa strategia un’ultima volta, i collaboratori di Biden prevedono di imporre sanzioni a più di 100 petroliere, insieme a varie compagnie petrolifere, commercianti di petrolio e compagnie assicurative russe, ha detto un funzionario alla stampa.

Tuttavia, il futuro della lista sotto il presidente eletto Donald Trump è incerto.

Nel luglio 2024, durante la campagna elettorale, Trump ha espresso ambivalenza riguardo alle sanzioni alla Russia. “Quindi quello che stiamo facendo con le sanzioni è costringere tutti ad allontanarsi da noi. Quindi non amo le sanzioni”, ebbe a dire Trump ad un comizio.

Gli alleati dell’America in Europa hanno esaminato attentamente i modi per mantenere un regime di sanzioni severe sul trasporto petrolifero russo nel caso in cui la prossima amministrazione revocasse le restrizioni esistenti.

“Se una presidenza Trump dovesse revocare le sanzioni statunitensi contro la Russia, gli europei dovranno essere molto più muscolosi nel… e non sarà più in grado di nascondersi dietro lo Zio Sam”, ha detto l’analista Tom Keatinge del Royal United Services Institute.

Abele Carruezzo