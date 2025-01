La più grande compagnia di navigazione cinese è stata aggiunta alla lista nera militare degli Stati Uniti

(Foto courtesy COSCO)

Washington. Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera la più grande compagnia di navigazione cinese e due costruttori navali per presunti legami con l’Esercito popolare di liberazione, mentre Washington rivolge la sua attenzione all’enorme settore marittimo del paese.

Cosco Shipping Holdings Co. è stata inserita in una lista del Registro Federale, qualificandola come una società militare cinese – come determina il Pentagono – insieme a China State Shipbuilding Corp. e China Shipbuilding Trading Co. Sebbene la lista nera non comporti sanzioni specifiche, scoraggia le aziende statunitensi dal trattare con tali società.

Si segnala anche un maggiore controllo del trasporto marittimo e della costruzione navale mentre Donald Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca.

La Cina ha il più grande settore cantieristico del mondo, producendo più della metà delle navi mercantili a livello globale, mentre l’industria statunitense è praticamente crollata nell’ultima generazione.

I costruttori navali cinesi hanno rappresentato quasi il 60% del portafoglio ordini mondiale nel primo trimestre dello scorso anno, secondo il gruppo BRS ShipBrokrs.

Il nervosismo degli Stati Uniti per questo dominio arriva mentre le compagnie di navigazione e i porti diventano sempre più importanti siti di competizione geopolitica, con il Covid-19 e le sue conseguenze che hanno messo a nudo la fragilità delle catene di approvvigionamento globali.

Washington ha comunicato il suo disagio per l’industria cantieristica cinese durante le audizioni del Senato lo scorso anno. Gli Stati Uniti costruiscono solo una nave portacontainer per ogni 359 navi di questo tipo costruite dalla Cina, aveva affermato all’epoca Raja Krishnamoorthi, un deputato democratico dell’Illinois.

L’ultima lista nera del Pentagono includeva anche Tencent Holdings Ltd. e Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., nonché la major petrolifera cinese Cnooc Ltd.

Sia Cosco che Cnooc sono stati precedentemente presi di mira da Washington. Cosco è stata sanzionata nel 2019 per il trasporto di petrolio iraniano, con la revoca di tali sanzioni nel 2020. Cnooc è stata una delle prime imprese statali cinesi ad essere colpita dalle sanzioni statunitensi ed è stata anche aggiunta a una lista nera del Pentagono nel 2021.

Cnooc, nel frattempo, ha due progetti onshore di petrolio e gas di scisto negli Stati Uniti, due progetti in acque profonde e interessi in diversi altri blocchi esplorativi nel Golfo del Messico degli Stati Uniti, secondo l’Intelligence. Le crescenti tensioni con Washington potrebbero indurre la società a rivalutare la sua proprietà di tali attività, sottolinea il Pentagono, in una nota alla fine del mese scorso.

Abele Carruezzo