La COSCO dichiara di non essere una Chinese Military Company

(Foto courtesy COSCO)

L’azienda cinese risponde agli USA che l’inclusione nella lista americana non avrà alcun impatto sulle attività e sulle operazioni globali del gruppo

Washington. Commentando stamane l’inserimento dell’azienda nell’elenco delle Chinese Military Companies, la lista delle società che secondo il Dipartimento americano della Difesa opererebbero anche a supporto delle forze armate e dell’intelligence della Repubblica Popolare Cinese, il gruppo armatoriale cinese China COSCO Shipping Corporation ha evidenziato che l’azienda e le proprie filiali “hanno sempre osservato le leggi locali e operato in maniera rigorosamente conforme nelle loro attività transfrontaliere e sono impegnate a servire il commercio globale e clienti globali, tra cui molti produttori agricoli, aziende manifatturiere, società energetiche, rivenditori ed esportatori fornendo servizi di trasporto marittimo e di logistica di elevata qualità”.

Cosco Shipping Holdings Co è stata inserita in una lista del Registro Federale, qualificandola come una società militare cinese – come determina il Pentagono – insieme a China State Shipbuilding Corp. e China Shipbuilding Trading Co. Sebbene la lista nera non comporti sanzioni specifiche, scoraggia le aziende statunitensi dal trattare con tali società.

Riferendosi a China COSCO Shipping Corporation Ltd., COSCO Shipping (North America) Inc. e COSCO Shipping Finance Co., Ltd., le tre società del gruppo incluse nella lista, il gruppo armatoriale cinese ha sottolineato che “nessuna delle tre società sopra menzionate è una ‘società militare cinese’” e che “l’inclusione delle tre società nell’elenco non significa che siano state incluse in elenchi di eventuali sanzioni o di controllo delle esportazioni e non avrà alcun impatto sulle attività e sulle operazioni globali del gruppo COSCO Shipping”.

Il gruppo cinese ha annunciato che prenderà contatti con le parti statunitensi interessate per chiarire i fatti riguardo all’inserimento nella lista.

Abele Carruezzo