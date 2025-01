Le Autorità Marittime finlandesi riscontrano allarmanti carenze di sicurezza sulla petroliera Eagle S

(Foto courtesy Guardia di Frontiera finlandese)

Le Autorità Marittime finlandesi hanno trattenuto la petroliera Eagle S a seguito di un’ispezione di controllo dello Stato di Approdo (PSC) che ha rivelato numerose gravi carenze in materia di sicurezza

Helsinki. La nave, identificata come facente parte della flotta ombra russa che elude le sanzioni, è sospettata di aver danneggiato il cavo sottomarino Estlink2 il giorno di Natale.

Gli ispettori dell’Agenzia finlandese per i Trasporti e le Comunicazioni (Traficom) hanno scoperto 32 carenze durante la loro visita ispettiva, tre delle quali abbastanza gravi da giustificare il fermo della nave. Le criticità riguardavano i sistemi di sicurezza antincendio, le apparecchiature di navigazione e la ventilazione della sala pompe.

“Traficom ha trattenuto la nave Eagle sulla base delle osservazioni fatte durante il controllo dello Stato di Approdo (PSC). Le carenze riscontrate sono tali da vietare l’esercizio della nave fino a quando le carenze non siano state corrette. La correzione delle carenze richiederà assistenza esterna per le riparazioni e richiederà tempo”, ha dichiarato Sanna Sonninen, Direttore Generale del Settore Marittimo di Traficom.

La detenzione arriva dopo che le Autorità hanno recentemente recuperato un’àncora dal Golfo di Finlandia sospettata di appartenere alla petroliera russa. I funzionari sospettano che la nave possa aver intenzionalmente trascinato l’àncora sul cavo Estlink2 in un atto di sabotaggio.

L’indagine sull’incidente è condotta dal Dipartimento di Polizia di Helsinki, con l’Ufficio Nazionale di Indagine finlandese (NBI) che conduce l’indagine penale.

Al di là delle preoccupazioni immediate per la sicurezza, gli ispettori hanno notato carenze significative nell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza della nave, un problema precedentemente identificato in precedenti ispezioni. Ulteriori carenze sono state riscontrate negli alloggi dell’equipaggio, nella sicurezza degli impianti elettrici e nella manutenzione generale.

La Russia ha utilizzato una cosiddetta “flotta ombra” di navi obsolete per aggirare il tetto al prezzo del G7 sul petrolio russo, che è stato attuato in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Questa flotta, che si stima sia composta da centinaia di persone e navi, opera in genere sotto bandiere e strutture di proprietà discutibili, pur mancando di un’assicurazione standard del settore, sollevando preoccupazioni per gli incidenti marittimi.

L’incidente si aggiunge a un modello crescente di danni sospetti alle infrastrutture sottomarine nel Mar Baltico dal 2022. In risposta, le nazioni baltiche hanno aumentato il loro stato di allerta e la NATO ha annunciato piani per aumentare la sua presenza regionale.

“Prima che la nave possa continuare il suo viaggio, Traficom deve verificare che le carenze che hanno portato al fermo siano state corrette o che sia stato elaborato un piano di rettifica da parte dello Stato di bandiera per rimediare alle carenze”, afferma Sonninen.

Abele Carruezzo