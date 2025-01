Giorno dei Martiri: Panama ricorda a Trump che “il canale è nostro”

(Monumento Giorno dei Martiri in ricordo degli studenti panamensi che persero la vita durante le rivolte del 1964 per il controllo degli Stati Uniti del Canale di Panama; foto courtesy Panama City)

Il monumento è anche emblema della firma dei Trattati Torrjos-Carter nel 1977 a Panama City

Panama. Centinaia di panamensi hanno marciato ieri, giovedì 09.01.2025, per celebrare l’anniversario di una rivolta mortale contro il controllo degli Stati Uniti del Canale di Panama nel 1964, con alcuni manifestanti che hanno bruciato un’effigie del presidente eletto Donald Trump che ha minacciato di riprendere la vitale via d’acqua globale.

Più di 20 panamensi, molti dei quali studenti, morirono durante violenti scontri in tutto il paese nel gennaio 1964, che si intensificarono dopo che le forze di sicurezza statunitensi aprirono il fuoco in risposta alle manifestazioni di massa contro la presenza degli Stati Uniti nel paese e il controllo del canale. Almeno tre soldati statunitensi sono morti.

L’incidente, ricordato ogni 9 gennaio come “Giorno dei Martiri”, è considerato come l’apertura della strada per l’eventuale trasferimento del Canale a Panama nel 1999. Serve anche a ricordare un passato sanguinoso che ancora domina il sentimento nazionale sul Canale di Panama, in un momento di crescente tensione con Trump.

“Oggi è un giorno per ricordare il sacrificio dei nostri martiri, ma anche per dire al mondo che Panama è sovrana e il Canale è nostro”, ha detto Sebastian Quiroz, un sindacalista in pensione di 84 anni che era uno studente durante la rivolta.

La folla in marcia ha cantato “il sangue versato non sarà mai dimenticato” e “giù le mani da Panama” mentre si avvicinava al monumento della fiamma eterna, costruito per ricordare coloro che sono morti nel 1964. All’inizio della giornata, il presidente Jose Raul Mulino ha deposto una corona di fiori sul sito in una cerimonia formale.

Martedì scorso, il neo presidente USA, Trump non ha ecluso l’uso di pressioni militari o economiche per prendere il controllo del Canale, una via d’acqua artificiale di 82 km (51 miglia) che collega l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico che è una delle principali rotte marittime internazionali.

Il presidente eletto ha criticato il costo dello spostamento delle merci attraverso il Canale e ha deriso l’influenza cinese nell’area. La Cina non controlla né amministra il Canale, ma una sussidiaria della CK Hutchison Holdings, con sede a Hong Kong, ha a lungo gestito due porti situati agli ingressi del Canale nei Caraibi e nel Pacifico.

Panama ha respinto con forza le minacce di Trump.

“Le uniche mani che controllano il Canale sono panamensi ed è così che continuerà”, ha detto martedì scorso, subito dopo la conferebza di Trump, ai giornalisti il Ministro degli Esteri Javier Martinez-Acha.

Ivan Quintero, un lavoratore universitario di 59 anni che ha partecipato alla marcia, ha detto che nessun governo può portare via ciò per cui i panamensi hanno combattuto così a lungo.

“Il signor Trump è stato molto irrispettoso nel minacciare di portarci via il canale”, ha detto. “Deve imparare a mostrare rispetto”.

Abele Carruezzo