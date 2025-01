Petroliere affollate al largo del porto yemenita dopo l’attacco di Israele ai rimorchiatori

(Foto courtesy by Gootgle map)

Molte navi mercantili affollano le acque vicino al porto yemenita di Ras Isa nel Mar Rosso, dopo che i raid aerei israeliani hanno danneggiato i rimorchiatori necessari per le manovre di ormeggio/disormeggio

Ambrey Maritime Security: Rotherwas, Hereford, UK. Venerdì scorso, l’Aeronautica israeliana ha effettuato un’altra serie di attacchi di rappresaglia contro obiettivi Houthi nello Yemen occidentale, compresi i siti nei porti a doppio uso di Hodeidah e Ras Isa.

La notizia è trapelata ieri. Diversi rimorchiatori sono stati pesantemente danneggiati a seguito di attacchi da parte delle Forze di Difesa Israeliane.

Mentre i rimorchiatori sono fuori servizio da circa tre settimane, il personale portuale sta lentamente portando le petroliere in porto, causando un ‘collo di bottiglia’, secondo un lavoratore del terminal e un alto funzionario del Ministero dei Trasporti del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Entrambi hanno chiesto di non essere identificati perché non sono autorizzati a parlare pubblicamente della questione. Notizia confermata anche dal Jerusalem Post che scrive che le Forze militari statunitensi e britanniche sono state coinvolte negli attacchi, ma che agli aerei alleati sono stati assegnati obiettivi diversi da quelli israeliani.

Gli obiettivi del raid di venerdì includevano la centrale elettrica di Hizaz, nota anche come Hezyaz Central Generating Station, una centrale elettrica alimentata a olio combustibile situata all’estremità meridionale della capitale Houthi di Sana’a.

I caccia F-16 israeliani hanno colpito anche i porti di Hodeidah e Ras Isa in luoghi “contenenti infrastrutture militari Houthi”. L’agenzia yemenita Al-Masirah ha detto che Hodeidah è stata colpita sei volte e che le aree di Ras Isa erano in fiamme.

Benjamin Netanyahu ha detto che potrebbero seguire altre azioni punitive. “Come abbiamo promesso, gli Houthi stanno pagando, e continueranno a pagare, un prezzo pesante per la loro aggressione contro di noi”, ha detto Netanyahu. “Gli Houthi sono un proxy dell’Iran e servono gli obiettivi terroristici dell’asse iraniano in Medio Oriente”.

Almeno 15 petroliere, alcune delle quali trasportano carburante russo, sono ora raggruppate presso o vicino al porto di Ras Isa, secondo i dati di tracciamento delle navi.

Tutto questo ha generaato ritardi che hanno afflitto il mercato marittimo per più di un anno, aggiungendo tempo e costi ai viaggi. I persistenti attacchi marittimi nella regione, tra cui gli attacchi delle Forze Armate israeliane (IDF) su obiettivi yemeniti e gli assalti degli Houthi alle navi nel Mar Rosso, hanno sconvolto una rotta commerciale vitale e costretto molte navi a deviare per la circumnavigazione dell’Africa.

Alle navi mercantili è stato consigliato di interrompere l’ingresso nelle acque territoriali yemenite a causa delle notizie di attacchi aerei di venerdì scorso nelle aree controllate dagli Houthi, tra cui il porto di Ras Isa, secondo un ‘alert’ di rischio della società di sicurezza marittima Ambrey. Non sono stati segnalati danni alle navi mercantili, ha detto l’azienda.

Durante uno degli attacchi dell’IDF ai porti di Ras Isa e Hodeidah il mese scorso, 30 navi erano nelle vicinanze – 22 a Ras Isa e otto a Hodeidah – ha detto Ambrey. Nessuna nave mercantile è stata danneggiata, secondo la società di sicurezza.

Lo scorso 3 gennaio, una nave britannica ha subito l’attacco nei pressi di Ras Isa, sulla costa yemenita che si affaccia sul Mar Rosso. I sauditi accusano gli Houthi, secondo quanto afferma UKMTO, ente che opera sotto la Marina Militare britannica.

Abele Carruezzo