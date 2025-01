Il Governo del Regno Unito sanzionerà i produttori di motori per barche dei migranti?

(Foto di David Lammy, courtesy by Partito Laburista)

“Esamineremo la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di molte di queste barche”

Londra. La legislazione volta a sanzionare le bande criminali di trafficanti di esseri umani e i loro fornitori potrebbe includere sanzioni nei confronti dei produttori di piccole imbarcazioni, motori e altre attrezzature.

Il Governo del Regno Unito mira a sviluppare un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali di trafficanti di esseri umani per tagliare i finanziamenti illeciti che alimentano le loro operazioni.

Questa iniziativa è guidata dal Primo Ministro britannico Keir Starmer per combattere l’immigrazione irregolare, in particolare le decine di migliaia di persone che attraversano la Manica dalla Francia all’Inghilterra su piccole imbarcazioni.

Queste sanzioni si concentrerebbero principalmente sulla criminalità organizzata in materia di immigrazione, consentendo al Regno Unito di prendere di mira individui ed entità che consentono viaggi pericolosi, spesso su gommoni rigidi (RIB) alimentati da motori ed eliche fuoribordo.

Queste sanzioni potrebbero essere estese alla catena di approvvigionamento di queste imbarcazioni e attrezzature, come indicato dal Ministro degli Esteri britannico David Lammy durante il suo discorso del 9 gennaio 2025.

“Il Regno Unito è destinato ad essere il primo paese al mondo a sviluppare una legislazione per un nuovo regime di sanzioni specificamente mirato alla migrazione irregolare e alla criminalità organizzata in materia di immigrazione”, ha affermato. “Ciò contribuirà a prevenire, combattere, scoraggiare e interrompere la migrazione irregolare e il traffico di migranti nel Regno Unito”.

Durante le interviste alla BBC del 9 gennaio, Lammy ha detto che le sanzioni, che entreranno in vigore quest’anno, comporteranno il congelamento dei conti bancari e dei beni di “coloro che aiutano a far entrare le persone in questo paese” illegalmente.

In base a questi piani, le sanzioni verrebbero imposte alle aziende e agli individui che favoriscono l’immigrazione illegale, anche a quelli che producono materiali per le traversate su piccole imbarcazioni, compresi motori e gommoni, ha detto Lammy.

“Perseguendo questi individui e le loro organizzazioni, speriamo di cambiare il comportamento, speriamo di scoraggiare”, ha detto a BBC Breakfast.

Lammy ha anche sottolineato come le imprese che producono materiali e motori per queste piccole imbarcazioni, in particolare in Cina, saranno incluse nelle sanzioni.

In base alle misure proposte dal Governo britannico, che devono ancora essere finalizzate, alle istituzioni finanziarie e agli individui con sede nel Regno Unito sarebbe vietato per legge trattare con coloro che sono sanzionati.

Lammy ha ribadito ancora la politica di mirare alle catene di approvvigionamento che aiutano i trafficanti di esseri umani, in quanto sarebbe più facile che prendere di mira i trafficanti, che spesso operano in reti informali basate sul contante.

“Quando guardiamo alla produzione, allo stoccaggio e al trasporto di molte di queste barche… ci sono aziende che si siedono dietro a questo, spesso in altre nazioni”, ha detto Lammy. “Sappiamo chi sono queste aziende, possiamo perseguire quelle catene del valore e catene di approvvigionamento”, ha aggiunto.

Il numero di persone individuate mentre attraversavano il Canale della Manica a bordo di piccole imbarcazioni è salito a 36.816 nel 2024 rispetto alle 29.437 del 2023, in calo rispetto alle 45.755 registrate nel 2022.

Il Governo del Regno Unito intende collaborare con altre nazioni e alleati internazionali per combattere i trafficanti di esseri umani.

Abele Carruezzo