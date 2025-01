La Danimarca contrasta la narrativa di Trump

(Foto courtesy Google map)

La Danimarca annuncia piani per nuove navi, pattuglie di slitte trainate da cani in Groenlandia per contrastare la falsa nota storica di Trump

Copenaghen. La Groenlandia, vasto territorio autonomo della Danimarca, coperto per l’80% da ghiacci e grande quattro volte la Francia, è al centro di un intricato gioco geopolitico.

Il Governo danese ha proposto l’acquisto di due nuove navi di ispezione artica e l’aumento delle pattuglie di cani da slitta trainata da cani per aumentare la sua presenza militare in Groenlandia, mentre il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump mette gli occhi sull’isola, secondo quanto riferito dai media locali.

Il Governo ha anche proposto di aggiornare l’aeroporto di Kangerlussuaq, un’ex base militare statunitense nella Groenlandia occidentale, per ospitare i caccia F-35, hanno comnunicato venerdì scorso le emittenti DR e TV2.

La Danimarca ha già stanziato 400 milioni di dollari per rafforzare la sorveglianza e l’Intelligence nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale con droni a lungo raggio.

Trump questa settimana ha ribadito la sua ambizione di ottenere il controllo della Groenlandia, un territorio artico semi-autonomo della Danimarca che il presidente entrante degli Stati Uniti considera cruciale per la sicurezza americana.

La Danimarca, pur essendo responsabile della sicurezza e della difesa della Groenlandia, ha capacità militari limitate sulla vasta isola. Attualmente, questi includono quattro navi di ispezione obsolete, un aereo di sorveglianza Challenger e 12 pattuglie di slitte trainate da cani, tutte incaricate di monitorare un’area quattro volte più grande della Francia.

La tradizione di utilizzare cani da slitta per pattugliare la Groenlandia risale alla seconda guerra mondiale, con la pattuglia che era un’unità specializzata della Royal Danish Navy.

Dopo più di un decennio di drastici tagli alla spesa per la difesa, l’anno scorso la Danimarca ha stanziato 190 miliardi di corone danesi (26 miliardi di dollari) per le sue forze armate in un arco di dieci anni, alcune delle quali saranno destinate all’Artico.

I legislatori danesi hanno iniziato l’altro giorno i colloqui, a lungo rimandati, su come ripartire tali fondi, che vengono progressivamente assegnati tramite accordi politici. Le discussioni iniziate si sono concentrate su quale parte del bilancio dovrebbe essere destinata alle esigenze di difesa della Groenlandia.

All’inizio della settimana scorsa, il Ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha detto che non vedeva l’ora di informare Trump sul “massiccio” rafforzamento militare della Danimarca dal suo ultimo mandato come presidente.

Tuttavia, il Ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha riconosciuto che gli investimenti militari necessari sono stati “trascurati per molti anni”.

Il mese scorso Poulsen ha detto che dovrebbero essere stanziati più fondi per la presenza militare della Danimarca nell’Artico, anche se non ha fornito dettagli.

“Le preoccupazioni degli Stati Uniti sono reali e ci sono alcuni problemi molto concreti ed enormi in relazione alla Groenlandia”, ha detto alla stampa, l’analista della Difesa e Comandante della Marina Militare in pensione Jens Wenzel Kristoffersen.

Per la Germania “fa fede la Carta delle Nazioni Unite” e il principio secondo il quale “le frontiere non possono essere modificate con la violenza”, ha detto il portavoce del Governo tedesco Steffen Hebestreit, rispondendo a Berlino a una domanda sulle affermazioni di Trump sulla Groenlandia. Mentre la portavoce del Governo francese Sophie Primas, invece, ha denunciato “una forma di imperialismo”. “Ora più che mai – ha detto al termine del Consiglio dei Ministri – dobbiamo, insieme con i nostri partner europei, essere coscienti, uscire da una forma di ingenuità, premunirsi, riarmarci”.

“Non entriamo nello specifico delle dichiarazioni” di Trump, “è chiaro che la sovranità degli Stati deve essere rispettata, e questo vale anche per il Regno di Danimarca”, ha detto una portavoce della Commissione Ue. “Noi vogliamo lavorare a una forte agenda transatlantica”, focalizzata “su una forte cooperazione su comuni interessi strategici”, ha aggiunto. “Abbiamo a che fare con un’amministrazione americana per volta. E la questione riguardo sovranità e integrità territoriale è ampiamente trattata nella Carta Onu che tutti gli Stati membri hanno firmato”, è stato il commento del portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric.

Abele Carruezzo