Bud Darr di MSC nominato presidente di CLIA

Il Comitato esecutivo della Cruise Lines International Association – nella seduta prima di Natale -ha nominato Charles Bud Darr presidente e amministratore delegato a partire dal 3 febbraio 2025

Washington. Darr succede a Kelly Craighead, che l’anno scorso ha annunciato l’intenzione di lasciare l’organizzazione alla fine dell’anno.

Darr torna in CLIA, dopo aver ricoperto in precedenza la carica di Senior Vice President of Technical and Regulatory Affairs dal 2010 al 2017.

Entra a far parte di CLIA da MSC Group, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo, politica marittima e affari governativi per oltre sette anni. Ha anche ricoperto incarichi all’interno della Guardia Costiera degli Stati Uniti, tra cui vice capo del Diritto Marittimo e internazionale, e ha prestato servizio nella Marina Mercantile e nella Guardia Costiera.

“La comprovata leadership e la dedizione di Bud nel far progredire le politiche dell’industria crocieristica e le pratiche di leadership ambientale lo rendono il candidato ideale per guidarci in una nuova era di crescita e innovazione”, ha dichiarato Jason Liberty, presidente del Consiglio di Amministrazione di CLIA. “La sua vasta esperienza e la sua conoscenza dell’industria marittima saranno risorse inestimabili per CLIA mentre stabiliamo parametri di riferimento ancora più elevati per il successo, e non vedo l’ora di lavorare con lui per guidare la nostra missione collettiva”.

Nel suo ruolo di presidente e amministratore delegato, Darr guiderà la prossima fase della strategia globale di CLIA in un momento importante per il settore, in cui il segmento crocieristico si basa su una traiettoria di crescita forte e responsabile a sostegno dei suoi obiettivi di sostenibilità per il 2050.

“Sono entusiasto di tornare in CLIA e sono grato per la fiducia che il Comitato Esecutivo Globale e le cruise lines, membri di CLIA, hanno riposto in me”, ha commentato Darr. “Con i cambiamenti dinamici e le opportunità che ci attendono, questo settore è pronto a stabilire nuovi percorsi e ad alzare l’asticella dell’innovazione e della sostenibilità. Sono ansioso di sfruttare la nostra esperienza collettiva per spingerci verso un futuro ancora più luminoso. Insieme, navigheremo nelle complessità globali e raggiungeremo traguardi significativi”.

Darr attingerà alla sua vasta esperienza maturata nella più ampia comunità marittima, tra cui il suo coinvolgimento con l’International Chamber of Shipping, BIMCO, UK Chamber of Shipping, Liberian Shipowners Council, SEA-LNG, Society for Gas as Marine Fuel, World Shipping Council, IMO World Maritime University, Cruise Safety and Sustainability Forum e Seamen’s Church Institute, per migliorare la posizione di CLIA in tutto il mondo.

Darr ha iniziato la sua formazione in ingegneria nucleare sottomarina e successivamente ha conseguito la sua formazione universitaria formale presso la US Merchant Marine Academy. Durante il suo servizio con la Guardia Costiera degli Stati Uniti, ha studiato legge presso la George Washington University Law School.

Intanto, sono aperte le iscrizioni all’attesissima CLIA Cruise Week Europe 2025, che si terrà a Rotterdam dal 12 al 14 marzo 2025.

In collaborazione con il Comune di Rotterdam, il porto di Rotterdam e il porto crocieristico di Rotterdam, la Cruise Week Europe 2025 riunirà i migliori dirigenti delle compagnie di crociera, gli innovatori del settore e i leader politici per mostrare l’impegno del settore verso soluzioni turistiche sostenibili e innovative. L’evento metterà in evidenza i contributi dell’industria crocieristica al settore marittimo europeo e il suo ruolo di primo piano nei progressi ambientali e tecnologici.

