Il Venezuela di Maduro minaccia di invadere Porto Rico

(Foto courtesy Wkipedia)

L’altro giorno, il venezuelano Nicolas Maduro ha minacciato di “liberare” l’isola di Porto Rico dagli Stati Uniti, una minaccia inaspettata e insolita

Caracas. “Proprio come nel nord hanno un programma di colonizzazione, (Canada e Groellandia e Panama), noi abbiamo un programma di liberazione”, ha detto Maduro in un evento a Caracas. “E la nostra agenda è stata scritta da Simón Bolívar, leader indipendentista latinoamericano. La libertà di Porto Rico è in attesa e la raggiungeremo”.

La scorsa settimana, Maduro ha prestato giuramento per il suo terzo mandato, a seguito di un’elezione che è stata criticata dagli osservatori internazionali per le diffuse irregolarità; I conteggi dei voti disponibili pubblicamente suggeriscono che probabilmente non ha vinto la maggioranza dei voti.

Gli Stati Uniti non lo riconoscono come leader legittimo del Venezuela e hanno a lungo accusato Maduro di violazioni dei diritti umani, brogli elettorali e contrabbando di cocaina. È stato incriminato con l’accusa di narco-terrorismo in un Tribunale Federale degli Stati Uniti nel 2020 e venerdì scorso l’Amministrazione Biden ha aumentato la taglia per la cattura di Maduro a 25 milioni di dollari.

Porto Rico si trova a più di 400 miglia nautiche dalle coste del Venezuela e la capacità delle Forze Armate venezuelane di proiettare potenza è limitata dalle dimensioni della sua Marina. Il Venezuela ha quattro navi da sbarco con carri armati con cui organizzare un’operazione anfibia, tutte costruite negli anni ’80. Dopo anni di sanzioni statunitensi, lo stato operativo di questa flotta è sconosciuto.

Mentre la minaccia di un’invasione venezuelana può essere limitata, il Governatore di Porto Rico ha invitato l’Amministrazione statunitense entrante del presidente eletto Donald Trump a respingere le dichiarazioni aggressive di Maduro.

“Pochi giorni dopo aver tenuto una cerimonia di giuramento illegittima, il dittatore socialista Nicolás Maduro ha proposto pubblicamente un’invasione di Porto Rico”, ha scritto il Governatore Jenniffer González-Colón, osservando che i portoricani hanno votato per rimanere parte degli Stati Uniti. “Confido che la vostra Amministrazione entrante risponderà rapidamente e chiarirà al regime di Maduro che, sotto la vostra guida, gli Stati Uniti proteggeranno le vite e la sovranità americana e non si piegheranno alle minacce di dittatori meschini e assassini”.

Anche diversi funzionari eletti degli Stati Uniti continentali hanno espresso indignazione per la minaccia di Maduro.

“Maduro è un dittatore brutale”, ha detto il deputato repubblicano John Rutherford. “Ora, ha l’audacia di minacciare Porto Rico e la sicurezza nazionale americana. Dobbiamo sostenere i venezuelani che lottano per la libertà e ritenere Cuba, la Cina, la Russia e l’Iran responsabili di aver sostenuto questo regime omicida”.

Lo Stato Libero Associato di Porto Rico, con la sua capitale San Juan, oggi dipende dagli Stati Uniti e soggetto alla legislazione federale statunitense. Portorico è un territorio soggetto ai pieni poteri del Congresso statunitense con facoltà di dotarsi di una propria Costituzione interna per la mera amministrazione degli affari locali. Gli abitanti di Portorico posseggono la cittadinanza statunitense dal 1917.

Abele Carruezzo