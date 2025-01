IMO vede crescere i rischi della flotta ombra

IMO HQ London

Londra. I rischi per la sicurezza posti dalle petroliere irregolari sono in aumento e la cosiddetta ‘flotta ombra’ è una minaccia sia per l’ambiente marittimo sia per i marittimi, ha detto ieri, martedì il segretario generale dell’Agenzia Marittima delle Nazioni Unite.

La flotta ombra si riferisce a centinaia di navi utilizzate dalla Russia per dislocare il petrolio, in violazione delle restrizioni internazionali impostele durante la guerra in Ucraina, nonché dagli esportatori di petrolio come Iran e Venezuela colpiti dalle sanzioni statunitensi.

Almeno 65 petroliere hanno gettato l’ancora questa settimana in diverse località, anche al largo delle coste di Cina e Russia, da quando gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni lo scorso 10 gennaio.

“Il rischio sta crescendo in relazione all’impatto ambientale e alla sicurezza dei marittimi man mano che la flotta ombra cresce”, ha detto Arsenio Dominguez, segretario generale dell’International Maritime Organization, in una conferenza stampa.

“Lo vediamo da diversi incidenti ed eventi che hanno avuto luogo”.

Dominguez, che non ha potuto commentare le sanzioni, ha detto che la sua più grande preoccupazione era per l’invecchiamento delle petroliere, che stavano “mettendo a rischio le persone a bordo e anche l’ambiente”.

“Più le navi iniziano a cercare di… evitare di soddisfare i requisiti dell’IMO, più avremo situazioni come quelle che abbiamo vissuto nell’ultima parte del 2024”.

Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi incidenti che hanno comportato collisioni e avarie alle navi della flotta ombra.

Dominguez ha detto che una riunione dell’IMO darà seguito a marzo a una risoluzione adottata nel 2023 volta a un maggiore controllo dei trasferimenti di petrolio da nave a nave in mare aperto, un rischio frequente con le petroliere della flotta ombra che effettuano tali trasferimenti con scarso riguardo per la sicurezza.

Ha detto di aver incontrato anche i paesi di ‘bandiera’ più piccoli, che in genere forniscono la bandiera per le petroliere della flotta ombra.

Le navi commerciali devono essere immatricolate, o battenti bandiera, di un determinato paese per garantire che siano conformi alle norme di sicurezza e ambientali riconosciute a livello internazionale.

Fonti dell’industria marittima affermano che molti dei Registri di bandiera più piccoli sono lassisti nell’applicazione delle normative sulla conformità e anche sulle sanzioni.

“Spedizioni scadenti… è stato all’ordine del giorno dell’IMO per molti anni”, ha detto Dominguez.

Le tariffe delle petroliere sono aumentate lunedì, poiché le le sanzioni dell’Amministrazione Biden sul commercio petrolifero russo minacciano di tagliare l’offerta di navi, costringendo i commercianti a cercare fonti alternative di greggio.

Dieci giorni prima che Donald Trump prendesse il potere, il presidente uscente ha sanzionato circa 160 petroliere russe.

Significa che circa un decimo dell’attuale flotta che trasporta greggio è sotto le misure degli Stati Uniti. Le tariffe di riferimento delle petroliere sono aumentate del 39%, il massimo da agosto, tracciando difficoltà delle azioni dei maggiori proprietari di navi al mondo.

