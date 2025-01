Italia, Albania ed Emirati Arabi Uniti, accordo per l’interconnessione energetica sottomarina

(Foto courtesy Presidenza Governo italiano)

Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, in visita negli Emirati Arabi Uniti, ha tenuto un discorso alla Abu Dhabi Sustainability Week

Abu Dhabi. L’Italia, l’Albania e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo del valore di almeno un miliardo di euro (1 miliardo di dollari) per costruire un’interconnessione sottomarina per le energie rinnovabili attraverso il Mare Adriatico.

“Crediamo fortemente in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi, così come il nostro settore privato e gli operatori di rete”, ha dichiarato la Premier italiana Giorgia Meloni, annunciando l’accordo al World Future Energy Summit di Abu Dhabi.

“Grazie a questo accordo, l’energia rinnovabile prodotta in Albania svolgerà un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi di transizione energetica; sono molto orgogliosa di questo progetto, che è il risultato di una stretta collaborazione tra i nostri tre Paesi”, ha detto Meloni durante il suo intervento.

“Si tratta di un passo importante verso il miglioramento della sostenibilità energetica e il rafforzamento dei legami tra la regione dei Balcani occidentali e l’Europa”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio italiano.

L’accordo è stato firmato dal Primo Ministro Edi Rama, dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e dalla Premier Meloni.

Meloni ha elogiato i legami storici tra l’Italia e i Paesi dei Balcani occidentali, citando progetti precedenti come l’elettrodotto di 420 km che collega l’Italia con il Montenegro e la regione balcanica. Ha sottolineato l’importanza di continuare queste collaborazioni per i vantaggi reciproci.

La partnership a tre, che mira a produrre energia verde in Albania ed esportarla in Italia attraverso cavi sottomarini, coinvolgerà l’operatore di rete italiano Terna e la National Energy Company degli Emirati Arabi Uniti (Taqa), ha dichiarato il Primo Ministro albanese Edi Rama.

Intanto, il gigante delle rinnovabili degli Emirati Arabi Uniti ha appena compiuto un altro passo verso questo obiettivo; la società ha firmato un accordo di joint venture con l’azienda elettrica statale albanese KESH.

Il Premier albanese ha aggiunto che l’infrastruttura collegherà il porto albanese di Valona alla regione meridionale italiana della Puglia, il punto più stretto tra i due paesi, e dovrebbe essere operativa entro un massimo di tre anni.

L’Italia, ha spiegato la presidente del Consiglio, “ha l’opportunità di diventare l’hub strategico per i flussi energetici tra Europa e Africa”. In quanto “piattaforma naturale nel Mediterraneo”, l’Italia “può agire come centro di approvvigionamento e distribuzione, collegando sia l’offerta esistente che quella potenziale dall’Africa con la domanda energetica dell’Europa”.

L’obiettivo principale è costruire un’interconnessione subacquea che trasporterà energia verde prodotta in Albania verso l’Italia, contribuendo così a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare la resilienza energetica delle due regioni

Ancora non è chiaro a quale porto dell’Adriatico si rigerisce questo accordo. Si pensa ad un progetto – forse – della interconnessione energetica subacquea del porto di Taranto. Tale progetto declina che il porto di Taranto (Mar Ionio) sarebbe collegato al porto albanese di Vlore attraverso cavi sottomarini per trasportare energia verde prodotta in Albania verso l’Italia.

Il Progetto Valona-Taranto è un’iniziativa transfrontaliera che mira a migliorare le connessioni energetiche e infrastrutturali tra Taranto, in Italia, e Valona, in Albania. Questo progetto fa parte di un più ampio piano di cooperazione regionale per promuovere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza energetica.

Abele Carruezzo