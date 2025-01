L’accordo di cessate il fuoco a Gaza accende la speranza per la sicurezza delle navi del Mar Rosso, ma gli Houthi mantengono una linea dura

(Una Fregata francese che partecipa all’operazione EUNAVFOR ASPIDES nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden; foto courtesy EUNAVFOR)

Il trasporto marittimo attende di vedere la risposta degli Houthi all’accordo di cessate il fuoco a Gaza

Londra. Si parla di ‘un potenziale accordo’ di cessate il fuoco tra Hamas e Israele, che dovrebbe iniziare questa domenica; si spera che potrebbe potenzialmente allentare le tensioni marittime nella regione del Mar Rosso, anche se i ribelli Houthi nello Yemen rimangono fermi sulle loro condizioni per porre fine agli attacchi alle navi commerciali.

Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi dopo 15 mesi di guerra, con l’industria marittima che ora guarda agli Houthi dello Yemen per vedere se smetteranno di prendere di mira le navi mercantili e porranno fine alla crisi del trasporto marittimo nel Mar Rosso.

Le parti interessate del settore marittimo stanno monitorando attentamente gli sviluppi, poiché l’accordo potrebbe essere un punto di svolta per le navi nella regione del Mar Rosso, dove le navi hanno subito numerosi attacchi di droni e missili dal 7 ottobre 2023.

Questi attacchi hanno costretto gran parte del commercio globale a deviare intorno al Capo di Buona Speranza, prolungando significativamente i tempi di viaggio e aumentando sia i costi che le emissioni.

La prima fase, della durata di sei settimane, dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas entrerà in vigore domenica. I negoziatori sono fiduciosi che le fasi due e tre dovrebbero essere concordate nei prossimi giorni.

Tuttavia, le forze Houthi nello Yemen hanno posto condizioni rigorose per cessare i loro attacchi marittimi. Il portavoce degli Houthi, Mohammed Abdul Salam, ha dichiarato che le loro azioni militari si fermeranno solo quando “tutte le operazioni delle Forze Militari Israeliane (IDF) saranno fermate, l’assedio a Gaza sarà tolto, gli aiuti umanitari saranno lasciati fluire liberamente, i territori occupati nella Striscia di Gaza saranno ritirati e tutte le azioni militari di Regno Unito, Stati Uniti e Israele nello Yemen saranno terminate”.

Guy Platten, segretario generale dell’International Chamber of Shipping, spera e sollecita che i marittimi della Galaxy Leader non vengono dimenticati e vengono rilasciati come parte di qualsiasi accordo di cessate il fuoco sostenuto. La Galaxy Leader, una portacontainer, e il suo equipaggio sono stati dirottati dagli Houthi 14 mesi fa.

L’industria marittima rimane cauta; gli armatori è improbabile che mettano a rischio i loro equipaggi e le loro navi fino a quando la sicurezza della navigazione non sarà assolutamente garantita.

Le implicazioni più ampie dell’accordo per la stabilità regionale vanno oltre le preoccupazioni marittime, contribuendo potenzialmente a disinnescare le tensioni che hanno scatenato conflitti in diverse aree, tra cui Libano, Siria, Yemen e Iraq.

Finora non ci sono stati attacchi navali confermati da parte degli Houthi nel 2025, con il gruppo militante che ha concentrato i suoi attacchi su Israele direttamente con droni e missili. Nelle ultime settimane le installazioni militari Houthi sono state oggetto di un aumento degli attacchi aerei da parte di aerei israeliani, statunitensi e britannici.

Abele Carruezzo