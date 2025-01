L’Ing. Alberto Maestrini nuovo presidente di SEA Europe

(Ing. Alberto Maestrini; foto courtesy SEA Europe)

SEA Europe, l’associazione di settore che rappresenta i cantieri navali e i produttori europei di attrezzature marittime, è lieta di annunciare l’elezione di Alberto Maestrini come nuovo Presidente, succedendo a René Berkvens. La sua elezione ha effetto immediato

Alberto Maestrini si è laureato in ‘Ingegneria elettronica’ presso l’Università di Genova. Nel 2020, Maestrini è stato nominato vice presidente esecutivo, responsabile del business Offshore e Navi Speciali in Fincantieri. È stato presidente e ceo di Vard Group AS dal 2020 al 2024. Successivamente è stato nominato presidente di Vard Group. Ricopre inoltre le posizioni di ceo e presidente in Vard Holdings e in Fincantieri Oil & Gas. Da settembre 2016 a settembre 2020, è stato direttore generale di Fincantieri S.p.A.

“L’industria tecnologica marittima europea si trova al crocevia di immense opportunità e sfide significative – ha dichiarato Maestrini nel suo primo intervento da presidente –. SEA Europe e le sue associazioni e aziende affiliate hanno elevato con successo il profilo dei cantieri navali e dei produttori di attrezzature marittime come industrie strategiche per l’Europa.

Grazie a questi sforzi, l’Unione Europea si è impegnata a realizzare una strategia marittima industriale. In qualità di presidente, sono determinato a costruire su questi risultati, assicurando che SEA Europe svolga un ruolo fondamentale nella definizione e nell’attuazione di questa strategia”.

“Ci concentreremo – ha concluso Maestrini – sullo sfruttamento dell’innovazione e delle capacità eccezionali dell’industria tecnologica marittima europea, che abbraccia sia il settore civile che quello navale, per guidare la competitività e la sostenibilità”.

L’elezione di Alberto Maestrini segna un nuovo entusiasmante capitolo nella missione di SEA Europe di rafforzare la competitività e la leadership globale delle industrie marittime europee.