PRESTAZIONI IN CRESCITA PER IL RED BULL ITALY SAILGP TEAM NELLA SECONDA TAPPA DI AUCKLAND

Il Red Bull Italy SailGP Team in azione nelle acque di Auckland – Credit: SailGP

La squadra italiana brilla nel weekend di gara in Nuova Zelanda. Progressi significativi danno fiducia al team intento a proseguire la scalata nella classifica del Rolex SailGP Championship

Auckland, Nuova Zelanda – Continua l’avventura della prima e storica squadra italiana di vela nel campionato più prestigioso al mondo. Nella seconda tappa del Rolex SailGP Championship, ad Auckland, in Nuova Zelanda, il Red Bull Italy SailGP Team ha offerto un weekend di prestazioni considerevoli, distinguendosi in condizioni impegnative e di forte vento.

La squadra, guidata dal due volte campione olimpico Ruggero Tita, ha superato un avvio complicato, dovendo affrontare un cambio dell’equipaggio all’ultimo minuto a causa dell’infortunio del flight controller Andrea Tesei durante un allenamento.

Nelle regate di sabato, il Red Bull Italy SailGP Team ha iniziato con un ottimo passo, conquistando due terzi posti e due settimi posti. Le partenze incisive e la crescente fiducia in acqua hanno sottolineato i rapidi progressi della squadra nell’affrontare la ripida curva di apprendimento richiesta per competere nella competizione dei giganti della vela.

Domenica il team ha continuato a migliorare, ottenendo un altro terzo posto nella prima gara della giornata. La seconda gara di domenica ha invece regalato una montagna russa di emozioni. Mentre il team era saldamente in seconda posizione, una virata fuori dal limite e il conseguente attraversamento della traiettoria della squadra spagnola ha penalizzato il team, scivolato così al sesto posto complessivo nell’ITM New Zealand Sail Grand Prix di Auckland.

Riflettendo sul weekend di gara, la leggenda della vela e CEO del Red Bull Italy SailGP Team, Jimmy Spithill si è detto soddisfatto della crescita della squadra dal loro debutto a Dubai: “Questo weekend è stato un chiaro passo avanti per noi” ha dichiarato Spithill. “Abbiamo visto enormi miglioramenti in termini di lavoro di squadra, esecuzione e strategia. C’è ancora margine per crescere ma i risultati qui ci danno grande fiducia in vista di Sydney.”

Il timoniere Ruggero Tita, pluricampione olimpico, ha aggiunto: “Siamo davvero contenti della prestazione complessiva, il team ha fatto un ottimo lavoro e sono orgoglioso di come ci siamo comportati.”

Con il KPMG Australia Sail Grand Prix tra appena due settimane (8-9 febbraio 2025), il Red Bull Italy SailGP Team si dice determinato a costruire sul proprio slancio positivo per continuare la scalata nella classifica del Rolex SailGP Championship, decisi a tornare in acqua più agguerriti che mai.

Alcuni componenti della squadra italiana, capitanata dal timoniere due volte oro olimpico Ruggero Tita – Credit: SailGP