Gli Houthi fanno passare tutte le navi escluse le israeliane

(“Saremo subito pronti”. Il leader Houthi Abdel-Malek al-Houthi pronuncia un discorso.Foto courtesy: Almasirah.net)

Mentre la prima fase del cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrata in vigore ieri, gli Houthi dello Yemen hanno fornito un aggiornamento sulla loro strategia per il Mar Rosso

Tel Aviv. Gli Houthi hanno detto ieri che finché il cessate il fuoco rimane in vigore, le navi mercantili internazionali possono ora transitare nel Mar Rosso. Tuttavia, le navi di proprietà israeliana e battente bandiera israeliana rimarranno un bersaglio, hanno detto gli Houthi, aggiungendo che i continui attacchi allo Yemen da parte delle Forze Militari britanniche e americane potrebbero vedere prese di mira anche le navi di quei paesi.

“Vigileremo sull’attuazione dell’accordo, e se ci saranno violazioni, massacri o attacchi israeliani, saremo pronti a fornire sostegno militare al popolo palestinese”, ha detto il leader dei ribelli.

A sostegno di Hamas, gli Houthi dello Yemen hanno avviato una campagna contro le navi mercantili che attraversano il Mar Rosso e il Golfo di Aden, prendendo di mira più di 100 navi dal novembre 2023, portando a un importante dirottamento per la maggior parte delle navi dirette tra l’Asia e l’Europa.

Gli Houthi hanno ripetutamente dichiarato che la loro campagna continuerà fino a quando le forze israeliane non lasceranno totalmente Gaza.

I ribelli yemeniti anche se più volte hanno dichiarato di voler proseguire la loro campagna contro Israele è indubbio che la conclusione provvisoria delle ostilità delle parti agevoli la prospettiva di una pace futura.

Secondo gli esperti, è probabile che gli Houthi smetteranno momentaneamente di colpire le navi mercantili, come dichiarato ieri, in attesa di capire come si evolveranno i negoziati. I negoziati, come noto, prevedono una intesa in tre fasi, la prima delle quali si è conclusa ieri.

Le compagnie di navigazione che attualmente stanno dirottando le proprie navi verso il Capo di Buona Speranza vogliono vedere se e quanto reggerà il cessate il fuoco stabilito dall’accordo e se gli Houthi rilasceranno nel frattempo alcune dichiarazioni concilianti sulle proprie intenzioni per il futuro.

La necessità di evitare l’attraversamento delle poco sicure acque del Mar Rosso e l’allungamento delle distanze di navigazione a causa della circumnavigazione dell’Africa ha infatti obbligato le compagnie di navigazione ad aggiungere in media due, tre portacontainer in più rispetto a quelle che sarebbero state necessarie se il transito da Suez fosse rimasta un’opzione percorribile. Una ‘sovracapacità’ marittima che con la pace farà i conti con il mercato. E comunque, i principali armatori, in particolare le linee di container, rimangono cauti nel tornare nel Mar Rosso.

“I rappresentanti degli Houthi hanno segnalato un piano per sospendere gli attacchi alle navi, ma non hanno annunciato apertamente una cessazione completa. Pertanto, è necessario prima un lungo cessate il fuoco confermato”, hanno dichiarato gli analisti della Banca d’investimento Jefferies.

“In questa fase, non sono previsti cambiamenti immediati di rotta, poiché è probabile che gli operatori di linea valutino appieno le preoccupazioni relative alla sicurezza e ai rischi. Si prevede che altri segmenti del trasporto marittimo possano assumere un ruolo guida nell’affrontare questi problemi prima che si verifichino azioni significative nel mercato delle navi di linea”, ha suggerito l’analisi pubblicata ieri dal broker Braemar.

“I premi assicurativi contro i rischi di guerra per le navi che operano nel Mar Rosso sono saliti alle stelle a causa dell’aumento dei rischi. Ci vorrà del tempo prima che gli assicuratori rivalutino e riducano questi premi, anche dopo un cessate il fuoco. È probabile che la riapertura del Mar Rosso sia graduale, nell’arco di mesi piuttosto che di settimane”, ha aggiunto Braemar.

Abele Carruezzo