Lo shipping pronto ad affrontare la nuova era di Trump

(Foto courtesy archivio US Casa Bianca)

Oggi si conclude l’amministrazione di Joe Biden negli Stati Uniti, uno dei quadrienni più redditizi per il trasporto marittimo



Washington. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca porrà all’industria marittima molte domande su ciò che riserva il futuro del commercio globale.

Il settore dell’eolico offshore, sicuramente, sarà uno dei grandi settori che avranno difficoltà durante questo secondo mandato di Trump; mentre molti analisti si aspettano di vedere come le promesse elettorali per i dazi, come una linea più dura con l’Iran e le affermazioni che la guerra in Ucraina potranno essere realizzate.

Nella prima guerra commerciale di Trump, i cinesi hanno preso di mira gli agricoltori statunitensi e hanno ridotto le importazioni di grano statunitense. La Cina è in grado di sostituire questo con maggiori importazioni dal Brasile, con un impatto minimo sulle tonnellate-miglio nette.

Secondo i dati di Clarksons Platou Securities, le rinfuse secche, in particolare i cereali e i prodotti siderurgici, sono state le più colpite dalla prima guerra commerciale di Trump con la Cina, seguite da GNL e GPL.

Molti economisti di settore vedono che un Trump, pacificatore in un secondo mandato, potrebbe portare a una ricalibrazione delle relazioni USA-Cina, e che avrebbe un impatto significativo sul commercio globale. Se le tensioni si allentano, potrebbe ripristinare la fiducia e aumentare i volumi degli scambi, a potenziale vantaggio dei flussi commerciali di rinfuse secche legati alle importazioni cinesi di minerale di ferro, carbone e grano.

Mentre altri economisti, più realistici, avvertono che se le politiche protezionistiche o le incertezze geopolitiche persistono, le interruzioni del commercio potrebbero frenare la crescita, spostando i flussi verso altri mercati emergenti.

Un’area che potrebbe affrontare i venti contrari del secondo mandato di Trump è il percorso di decarbonizzazione del trasporto marittimo.

“Il lavoro attualmente in corso presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per ottenere nuove normative e fissare obiettivi a livello globale potrebbe finire in un vicolo cieco”, hanno avvertito gli analisti di Sea-Intelligence in un recente rapporto. “Questo, a sua volta, accelererebbe una tendenza in cui la regolamentazione della decarbonizzazione del trasporto marittimo dovrebbe essere effettuata a livello locale e non globale”.

Molti analisti, sulle prospettive per il trasporto marittimo con Trump di nuovo nello Studio Ovale, affermano che “… la conclusione più fiduciosa che possiamo trarre è che la volatilità e l’incertezza nei mercati marittimi di oggi aumenteranno solo sotto Trump 2.0”.

Abele Carruezzo