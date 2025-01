Canale di Panama, Accordo di Parigi e Golfo del Messico: i tre takeaway delle prime ore di Trump

(Foto courtesy US Casa Bianca)

Washington. Riprendere il controllo del Canale di Panama, rinominare il Golfo del Messico e uscire dall’Accordo di Parigi sono stati tre dei risultati delle prime ore dopo l’insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti.

Trump non ha perso tempo a mettere al punto la sua agenda, firmando molti ordini esecutivi e scioccando i presenti al giuramento con le sue dichiarazioni. Riprendersi il Canale di Panama, sostenendo che il corso d’acqua ora è gestito dalla Cina.

Trump ha nuovamente accusato Panama di aver infranto le promesse fatte per il trasferimento finale della via d’acqua strategica nel 1999 e di aver ceduto la sua attività alla Cina. “Non l’abbiamo dato alla Cina. L’abbiamo dato a Panama e lo stiamo riprendendo”, ha detto Trump.

Il Canale è una via d’acqua artificiale di 82 km (51 miglia) che collega l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico attraverso Panama ed è fondamentale per le importazioni statunitensi di automobili e merci commerciali da navi portacontainer dall’Asia e per le esportazioni statunitensi di materie prime, incluso il gas naturale liquefatto.

Sulla scia del discorso di Trump di ieri, le Autorità panamensi hanno dichiarato di aver avviato un audit della Panama Ports Company, controllata da CK Hutchison di Hutchison Ports. Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha risposto su X affermando che il canale “è e continuerà ad essere panamense”.

Trump ha anche ribadito la sua promessa di cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, mentre nel pomeriggio di ieri ha anche firmato un ordine per ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi delle Nazioni Unite.

Quest’ultima disposizione non è di buon auspicio per le imminenti discussioni green presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), dove si prevede che una tassa globale sul carbonio sul trasporto marittimo, in discussione in aprile prossimo.

I critici hanno accusato Trump di un linguaggio che evoca l’imperialismo moderno, suggerendo che tale retorica potrebbe incoraggiare la Russia nella sua guerra in Ucraina e dare una giustificazione alla Cina se decidesse di invadere l’autogovernata Taiwan.

Trump non ha fatto menzione della Groenlandia o del Canada nel suo discorso inaugurale, ha offerto però accenni alle aspirazioni territoriali durante il suo secondo mandato di quattro anni.

“Gli Stati Uniti si considereranno ancora una volta una nazione in crescita, che aumenta la nostra ricchezza, espande il nostro territorio, costruisce le nostre città, eleva le nostre aspettative e porta la nostra bandiera verso nuovi e bellissimi orizzonti”, ha detto. “E perseguiremo il nostro destino manifesto tra le stelle, lanciando astronauti americani per piantare le stelle e le strisce sul pianeta Marte”, ha aggiunto Trump.

Il destino manifesto, una frase originariamente coniata a metà del 1800, era la credenza in un diritto ordinato da Dio degli Stati Uniti di espandere il proprio controllo in tutto il Nord America, ed è stato usato per giustificare il sequestro di terre dal Messico e dai nativi americani; ora per sottolineare il cambio di nome del Golfo del Messico in Golfo d’America.

Abele Carruezzo