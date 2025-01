Nuovo Governo siriano sfratta la Russia dal porto di Tartus

(Sparta II (sovrapposizione verde chiaro) vicino al molo russo di Tartus; by MarineTraffic)

Tartus. Il nuovo governo siriano – ieri – ha annullato il contratto di locazione operativa di 49 anni della Russia nel porto di Tartus, ponendo fine a una presenza navale russa pluridecennale nel Mediterraneo orientale.

Una nave da carico militare che si aggirava appena al largo della costa è ora ormeggiata al molo della marina russa, dove i veicoli militari sono allestiti per una probabile evacuazione.

“Secondo il direttore delle Dogane di Tartous, l’accordo firmato con la società russa per investire nel porto di Tartous è stato annullato e tutte le sue entrate sono ora a beneficio dello Stato siriano”, come riferisce l’Agenzia di stampa locale Levant24.

All’inizio di dicembre, il gruppo terroristico Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) designato dagli Stati Uniti ha spodestato il dittatore siriano Bashar al-Assad, spingendo i sostenitori militari russi di Assad a ritirarsi nelle loro basi di lunga data a Tartus e Hmeimem.

Sotto Assad, la Russia si era assicurata un rinnovo di 49 anni del suo contratto di locazione di lunga data sul porto di Tartus, sede dell’unica base navale russa nel Mediterraneo. Quando HTS ha costretto Assad a fuggire dal paese a dicembre, quell’accordo (contratto portuale) a lungo termine è stato messo in dubbio, dal momento che l’aviazione russa aveva bombardato HTS e i suoi alleati durante la guerra civile.

Come apparente precauzione, la Flotta mediterranea della Marina russa lasciò Tartus in massa e prese posizione al largo della costa. Le navi da carico militari Sparta e Sparta II si sono unite alla task force all’inizio di gennaio e hanno mantenuto la posizione di attesa al largo per settimane, suscitando speculazioni su una possibile evacuazione.

L’Agenzia di Intelligence militare ucraina, HUR, ha affermato all’inizio di questo mese che i nuovi governanti siriani non stavano permettendo alle navi russe di entrare a Tartus per rimuovere il il carico di equipaggiamento accumulato, che potrebbe includere diversi sistemi di difesa aerea S-400 di fascia alta.

Ieri, martedì, dopo la notizia dell’annullamento del contratto di locazione portuale a lungo termine della Russia, lo Sparta II è entrato nel porto interno e ha attraccato accanto al deposito di attrezzature.

Le immagini satellitari confermeranno presto se la nave inizierà a caricare i veicoli allestiti per la spedizione. Resta da vedere la prossima destinazione, se in Russia o in un’altra parte del Mediterraneo.

“Non esiste una base alternativa comparabile per la Marina russa nella regione”, ha detto l’intelligence militare britannica in una dichiarazione martedì. “La sua capacità di sostenere logisticamente sia le sue forze armate che i suoi appaltatori militari privati in Africa, oltre a limitare il danno reputazionale subito attraverso la caduta del regime di Assad, saranno quasi certamente priorità per il Governo russo”.

Un altro cambiamento chiave potrebbe arrivare presto per i porti siriani. Ci sono i primi segnali che HTS sta smantellando l’industria del contrabbando di droga che ha sostenuto il regime di al-Assad negli ultimi anni della guerra civile.

La produzione e l’esportazione di pasticche illegali ha generato miliardi di entrate per la famiglia di Assad e per l’esercito siriano. Sotto la guida del fratello di Bashar, Maher al-Assad, la Siria è diventata il principale esportatore mondiale di anfetamine note come captagon; le piccole pillole gialle sono diventate familiari in tutto il Medio Oriente e preferite da gruppi terroristici come lo Stato islamico in combattimento.

Latakia era il porto principale dell’industria del captagon per l’importazione dei componenti necessari per la produzione del farmaco, secondo i ricercatori di sicurezza. La maggior parte delle esportazioni veniva contrabbandata attraverso il confine giordano, ma notevoli quantità erano nascoste anche nelle spedizioni marittime spedite via Tartus e Latakia.

Abele Carruezzo

(Le Forze di sicurezza HTS hanno aperto le attrezzature per rivelare un carico illecito di pillole di captagon; foto courtesy HTS)