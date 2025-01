Gli Houthi rilasciano l’equipaggio della Galaxy Leader

(La Galaxy Leader è scortata da barche Houthi nel Mar Rosso, novembre 2023; foto Media militari Houthi)

Ultima ora.

I 25 membri dell’equipaggio della Galaxy Leader sono stati rilasciati e trasferiti in Oman

Londra. Finalmente, dopo aver trascorso 430 giorni di prigionia degli Houthi dopo la loro cattura nel novembre 2023 nel Mar Rosso, i 25 marittimi dell’equipaggio della nave sono stati rialsciati e trasferiti in Oman.

La portacontainer Galaxy Leader, dirottata il 19 novembre 2023, è diventata uno dei primi simboli della campagna degli Houthi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso, che ha visto attacchi diffusi, danni alle navi e perdite di vite umane.

Il rilascio segue l’attuazione di un cessate il fuoco a Gaza, ora nella sua fase iniziale, e un recente annuncio di ieri (v. art. Il Nautilus) da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran che indica un ridimensionamento degli attacchi alle navi del Mar Rosso. Tuttavia, il gruppo sostiene che continuerà a prendere di mira le navi con collegamenti israeliani fino a quando tutte le condizioni del cessate il fuoco non saranno soddisfatte.

La decisione di liberare l’equipaggio è arrivata “su richiesta di Hamas e attraverso i nostri fratelli nel Sultanato dell’Oman”, secondo una dichiarazione di Ansar Allah (gli Houthi). Il rappresentante di Hamas in Yemen, Moaz Abu Shamala, ha confermato il coordinamento tra lo Yemen e le fazioni palestinesi per quanto riguarda il rilascio.

I membri dell’equipaggio di Galaxy Leaders provengono da Bulgaria, Messico, Romania, Ucraina e Filippine.

Il segretario generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha accolto con favore lo sviluppo, definendolo “un momento di profondo sollievo” e “una testimonianza del potere della diplomazia collettiva”.

“È anche un ritorno alle operazioni nel Mar Rosso, come siamo stati abituati, e il mantenimento della libertà di navigazione”, ha aggiunto Dominguez. “L’IMO continuerà a mantenere rigorosamente il suo impegno per la sicurezza dei marittimi di tutto il mondo, che continuano ad affrontare rischi nel loro lavoro essenziale”.

“Accogliamo con favore la notizia che l’equipaggio di Galaxy Leader viene rilasciato oggi e che si riuniranno con le loro famiglie dopo essere stati tenuti in cattività dal 19 novembre 2023. Il fatto che l’equipaggio innocente sia stato trattenuto per oltre 430 giorni è inaccettabile e una situazione davvero terribile”, ha dichiarato Guy Platten, Segretario Generale della International Chamber of Shipping. “Nessuno dovrebbe sopportare una simile prova, e chiediamo a tutte le nazioni di sostenere i nostri marittimi e le nostre navi in modo che ciò non accada di nuovo”.

Mentre il cessate il fuoco offre una tregua temporanea, la società di sicurezza marittima Ambrey e il Joint Maritime Information Centre (JMIC) avvertono che la situazione rimane instabile, in particolare per le navi legate agli interessi israeliani o occidentali.

Abele Carruezzo