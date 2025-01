L’oligarca russo Abramovich ha affittato i suoi yacht alle sue aziende per evitare le tasse

(L’Eclipse super yacht; foto courtesy by hauteliving.com)

Abramovich accusato di aver evaso milioni di tasse attraverso una diversa destinazione d’uso dei suoi yacht. Registrati ad uso commerciale, ma usati dalle sue società. Il miliardario russo nega l’evasione fiscale

Londra. I documenti scoperti da un consorzio di giornalisti investigativi – BBC, Guardian e Bureau of Investigative Journalism – sembrano dimostrare che l’oligarca russo Roman Abramovich – una delle persone più ricche del mondo – ha affittato i suoi cinque superyacht a società di comodo da lui controllate al fine di creare l’apparenza di un’attività di noleggio commerciale, evitando così milioni di dollari di imposta sul valore aggiunto dell’UE. Abramovich avrebbe classificato falsamente cinque dei suoi ryacht come mezzi commerciali.

In una dichiarazione, i suoi avvocati hanno detto alla BBC che Abramovich “ha sempre ottenuto una consulenza fiscale e legale professionale indipendente” e l’ha seguita. Questa strategia ha consentito di evitare il pagamento dell’Iva (Imposta sul Aalore Aggiunto) nei paesi europei in cui le sue imbarcazioni ricevevano servizi, come il rifornimento di carburante o la manutenzione. Normalmente, le imbarcazioni private sono soggette all’Iva, che nei paesi dell’Ue si aggira intorno al 20%.

Gli yacht in questione includono l’Eclipse di 160 metri, il Peliron di 115 metri, l’Ecstasea di 86 metri, il Luna di 115 metri e il Le Grand Bleu di 110 metri, tutti associati ad Abramovich in vari momenti negli anni 2000 e 2010.

La BBC ha ottenuto e-mail e file trapelati dal fornitore di servizi aziendali cipriota che gestiva le holding di Abramovich. L’inchiesta è relativa a documenti ottenuti grazie all’ottenimento di comunicazioni intercettate. Un’email inviata nel 2005 da Jonathan Holloway, allora direttore della Blue Ocean Yacht Management, descriveva esplicitamente l’obiettivo della truffa. Tutti e cinque gli yacht sono stati noleggiati alla Blue Ocean Yacht Management di Abramovich, che li ha poi noleggiati a una varietà di altre società, tutte controllate da un diverso trust Abbramovich.

Il direttore di Blue Ocean ha esposto l’accordo in una nota del 2005, ottenuta dalla BBC. “Vogliamo evitare di pagare l’IVA sul prezzo di acquisto degli yacht e, ove possibile, evitare di pagare l’IVA su beni e servizi”, ha scritto, e ha spiegato che la società proprietaria e le società di noleggio dovrebbero essere separate il più possibile “in modo che un investigatore che controlla la nostra operazione la veda come una struttura legittima”.

Ha osservato che un “investigatore determinato potrebbe alla fine scoprire che si tratta di una struttura interna con le possibili conseguenze che ciò comporterebbe”.

Almeno un periodo di noleggio si è allineato con una data in cui Abramovich è stato fotografato a bordo dello yacht. Durante almeno un altro, lo yacht in questione non era affatto vicino al luogo descritto nel contratto di noleggio. Cipro – dove aveva sede Blue Ocean – ha finito per perseguire la società per 15 milioni di dollari di IVA non pagata.

Secondo il Guardian, Abramovich potrebbe anche dover alle Autorità britanniche fino a 1,2 miliardi di dollari in tasse arretrate e interessi sui profitti di alcuni dei suoi investimenti. Il denaro è stato instradato attraverso una complessa struttura di holding a Cipro e nelle Isole Vergini britanniche, gestita da un dirigente in Gran Bretagna.

Nel 2015, i procuratori del porto di Trieste, in Italia, hanno cercato di recuperare 500.000 euro per tasse di rifornimento non pagate. Tuttavia, il caso fu archiviato poiché i rappresentanti di Abramovich sostennero che gli yacht erano destinati ad attività commerciali. Lo scorso marzo, il Tribunale di Cipro ha respinto il ricorso della Blue Ocean, confermando la decisione delle Autorità fiscali. Quattro mesi dopo, la società è stata sciolta.

Abele Carruezzo