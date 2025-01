Il presidente di Panama Raul Mulino interrompe i colloqui con Trump sull’acquisizione del Canale in vista della visita di Rubio

(Foto courtesy Panama Canal Authority)

Panama City. Il presidente panamense José Raul Mulino ha escluso di discutere il controllo del Canale di Panama in un incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che questo fine settimana visiterà il Paese centroamericano nel suo primo viaggio ufficiale all’estero.

I commenti di Mulino, durante la conferenza stampa settimanale, arrivano dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di ‘prendere il controllo’ del Canale, sostenendo che è gestito dalla Cina. Il Governo panamense nega con forza l’accusa.

“Non posso negoziare e tanto meno aprire un processo di negoziazione sul Canale”, ha detto Mulino. “Questo argomento è chiuso. Il Canale appartiene a Panama”.

Il Canale, un corso d’acqua artificiale di 82 km (51 miglia) che collega l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico ed è fondamentale per i flussi commerciali globali, è gestito dall’Autorità del Canale di Panama, un’agenzia autonoma supervisionata dal Governo panamense.

Gli Stati Uniti hanno costruito il Canale all’inizio del XX secolo e hanno ceduto il controllo a Panama nel 1999, due decenni dopo aver firmato una serie di trattati che ne garantivano la neutralità permanente.

Ma Trump ha detto che questo trattato è stato violato, sostenendo che la Cina controlla il Canale con la presenza anche di Forze militari, senza offrire prove. Sostiene anche che gli Stati Uniti sono stati sovraccaricati di tasse sulle navi statunitensi per utilizzare il Canale.

“Non ho ricevuto assolutamente alcuna informazione dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Panama, né dal Segretario di Stato, con cui lavoriamo insieme sulle questioni migratorie, sulla presunta presenza militare di un altro paese nel Canale”, ha aggiunto Mulino.

“Il Canale di Panama è controllato da Panama e la sua amministrazione è sempre stata in mani panamensi”, ha detto.

Panama ha molte altre questioni da discutere con Rubio, ha detto Mulino, come la migrazione e il traffico di droga.

Mentre il Canale è gestito da Panama, due porti agli ingressi dell’Atlantico e del Pacifico sono gestiti dalla società quotata in borsa di Hong Kong CK Hutchinson, mentre altri porti nelle vicinanze sono gestiti da società private degli Stati Uniti, Singapore e Taiwan.

Alla domanda se Panama potrebbe rimuovere le concessioni dalle società legate alla Cina, Mulino ha detto che questo non era sul tavolo, e ha detto che il Governo stava aspettando i risultati di un audit sui pagamenti di CK Hutchinson allo Stato, un audit che è stato annunciato poco dopo le accuse di Trump.

“Questo non è un paese che toglie e infrange le leggi. Se lo faccio perché sono aziende cinesi o tolgo una concessione del genere solo perché qualcuno me lo ha chiesto, non è questo il clima che vogliamo proiettare come Paese agli investitori stranieri”, ha detto. “Panama rispetta lo stato di diritto”.

I critici hanno accusato Trump di imperialismo moderno nelle sue minacce sul Canale e sulla Groenlandia, suggerendo che tale retorica potrebbe incoraggiare la Russia nella sua guerra in Ucraina e dare giustificazione alla Cina se decidesse di invadere l’autogovernata Taiwan.

Negli ultimi anni la Cina ha guadagnato influenza economica e diplomatica in America Centrale, dove negli ultimi anni paesi come Panama hanno smesso di riconoscere l’isola di Taiwan, governata democraticamente, in linea con l’opinione di Pechino secondo cui Taiwan è territorio della Cina.

Abele Carruezzo