Trump ha fissato tariffe del 25% su Messico e Canada a partire dal 1° febbraio

Washington. Il presidente Donald Trump conferma la sua minaccia di imporre tariffe del 25% sulle importazioni dal Canada e dal Messico il 1° febbraio, citando il flusso di farmaci (fentalyn) e gli ampi deficit commerciali come tra le ragioni della sua decisione.

“Annunceremo le tariffe su Canada e Messico per una serie di motivi”, ha detto Trump ai giornalisti ieri giovedì nello Studio Ovale mentre firmava le azioni esecutive in risposta a una collisione aerea mortale.

“Prima di tutto ci sono le persone che si sono riversate nel nostro paese in modo così orribile e così tanto. Poi ci sono i farmaci, il fentanyl e tutto il resto che è entrato nel paese. Terzo motivo sono i massicci sussidi che stiamo dando al Canada e al Messico sotto forma di deficit”, ha detto Trunp.

“Non abbiamo bisogno dei loro prodotti. Abbiamo tutto il petrolio necessario. Abbiamo tutti gli alberi di cui l’America ha bisogno”, ha aggiunto Trump, riferendosi alle principali importazioni dal Canada.

I futures sul petrolio West Texas Intermediate sono saliti sopra i 73 dollari al barile in seguito ai commenti. Il dollaro USA ha cancellato una perdita precedente toccando il massimo della giornata dopo le osservazioni, mentre il dollaro canadese e il pesos messicano sono entrambi crollati. I Treasury statunitensi hanno ridotto i loro guadagni.

Trump nei giorni scorsi ha minacciato e poi ritirato i dazi contro la Colombia in una disputa sulle deportazioni di migranti privi di documenti, portando alcuni a ipotizzare che stesse usando le tasse commerciali solo come leva per cercare concessioni politiche.

Ha anche indicato – durante la conferenza stamapa di ieri – che imporrà tariffe del 10% contro la Cina, affermando che Pechino non ha mantenuto le promesse di impedire al fentanyl e alle sostanze chimiche utilizzate per produrre le droghe mortali di fluire negli Stati Uniti.

“Con la Cina, sto anche pensando a qualcosa perché stanno inviando fentanyl nel nostro paese e, per questo motivo, ci stanno causando centinaia di migliaia di morti”, ha detto Trump. “Quindi la Cina finirà per pagare una tariffa anche per questo, e noi siamo in procinto di farlo”.

Sia il Canada e sia il Messico si sono impegnati a rispondere a qualsiasi imposta commerciale, anche con tariffe di ritorsione, anche se i loro leader hanno cercato di assicurare agli Stati Uniti che stavano affrontando le preoccupazioni sui confini nel tentativo di disinnescare il conflitto.

Il presidente degli Stati Uniti è un convinto sostenitore dei dazi, affermando che costringeranno a una rinascita della produzione nazionale, anche se i gruppi industriali avvertono che sconvolgeranno le catene di approvvigionamento e metteranno in pericolo le fabbriche esistenti aumentando i costi delle materie prime.

