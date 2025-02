La pirateria marittima è diminuita nel 2024, ma la sicurezza dell’equipaggio rimane a rischio

(Tutte le slide sono courtesy by ICC International Maritime Bureau)

La pirateria marittima continua a rappresentare una minaccia significativa per l’industria dello shipping globale, nonostante un lieve calo degli incidenti registrati rispetto agli anni precedenti



Londra. Il rapporto annuale dell’International Maritime Bureau (IMB) ha documentato 116 attacchi a navi nel 2024, rispetto ai 120 del 2023 e ai 115 del 2022. Tuttavia, l’incremento del numero di membri dell’equipaggio presi in ostaggio o sequestrati rimane una grave preoccupazione per la sicurezza marittima.

Il rapporto annuale dell’IMB sulla pirateria e le rapine a mano armata rivela che 94 navi sono state abbordate, 13 tentativi di attacco, sei navi dirottate e tre colpite.

Sebbene il numero di incidenti segnalati nel 2024 rimanga simile a quelli segnalati nel 2023 e nel 2022, l’IMB esorta alla cautela per promuovere la sicurezza dell’equipaggio, dato l’aumento del numero di membri dell’equipaggio presi in ostaggio o rapiti, da 126 presi in ostaggio nel 2024 rispetto a 73 nel 2023 e 41 nel 2022.

Dodici membri dell’equipaggio sono stati rapiti, rispetto ai 14 del 2023 e ai due del 2022. Altri 12 membri dell’equipaggio sono stati minacciati e uno ferito nel 2024. Anche l’uso segnalato di armi continua ad aumentare. Nel 2024, le armi da fuoco sono state segnalate in 26 incidenti rispetto ai 15 del 2023. I coltelli sono stati segnalati in 39 incidenti nel 2024, rispetto ai 42 incidenti del 2023.

Il segretario generale dell’ICC, John W.H. Denton, ha dichiarato:

“Mentre accogliamo con favore la riduzione degli incidenti segnalati, le continue minacce alla sicurezza dell’equipaggio rimangono una preoccupazione significativa. Salvaguardare le rotte e garantire la sicurezza dei marittimi, che sono essenziali per mantenere il commercio globale, è vitale. Occorre compiere ogni sforzo per proteggere le vite in mare, garantendo al contempo un flusso continuo di merci attraverso le catene di approvvigionamento internazionali. Ciò richiede uno sforzo collaborativo, con una continua presenza navale regionale e internazionale che è fondamentale per questo sforzo”.

A rischio la sicurezza dell’equipaggio nel Golfo di Guinea

L’attività rimane relativamente più bassa nel Golfo di Guinea, con 18 incidenti segnalati nel 2024, rispetto ai 22 del 2023, ai 19 del 2022, ai 35 del 2021 e agli 81 del 2020. Tuttavia, i membri dell’equipaggio continuano a essere a rischio: la regione rappresenta tutti i 12 membri dell’equipaggio rapiti e il 23 % del numero totale di membri dell’equipaggio presi in ostaggio nel 2024.

In Africa orientale sono stati segnalati almeno otto incidenti, tra cui il dirottamento di due pescherecci e di una portarinfuse nella prima metà del 2024. L’IMB incoraggia la vigilanza e l’adesione alle raccomandazioni contenute nelle più recenti Best Managements Practices.

Il direttore dell’IMB Michael Howlett ha dichiarato:

“Nonostante l’attività contenuta, non c’è spazio per l’autocompiacimento poiché le continue minacce alla sicurezza dell’equipaggio evidenziano l’importanza di una continua cautela. I comandanti e gli operatori delle navi sono fortemente incoraggiati ad attenersi rigorosamente a tutte le raccomandazioni contenute nelle migliori pratiche di gestione durante il transito nel Golfo di Guinea e nelle acque al largo dell’Africa orientale”.

Un aumento delle armi e degli incidenti nelle acque del sud-est asiatico

Gli incidenti nello Stretto di Singapore continuano ad aumentare, con 43 nel 2024 rispetto ai 37 del 2023 e ai 38 del 2022. Il rapporto IMB 2024 sulla pirateria e le rapine a mano armata rivela che il 93% delle navi prese di mira è stato abbordato e 11 grandi navi di stazza lorda (DWT) sono state prese di mira in questo mare strategicamente importante.

I danni all’equipaggio sono continuati, con 13 presi in ostaggio, cinque minacciati e uno ferito durante gli incidenti. Sebbene considerati crimini opportunistici di basso livello, l’uso di pistole e coltelli è aumentato rispettivamente a otto e 19 nel 2024, rispetto a tre e 15 nel 2023. La maggior parte degli incidenti sono stati segnalati durante le ore di oscurità e mentre le navi erano in navigazione.

Anche l’IMB Piracy Reporting Centre (PRC) ha espresso preoccupazione per le segnalazioni tardive e insufficienti da parte delle navi abbordate in queste acque.

“L’aumento dell’uso di armi e la segnalazione tardiva e insufficiente da parte delle navi sono aree di preoccupazione. Continuiamo a sollecitare la vigilanza e incoraggiamo fortemente la segnalazione tempestiva di tutti gli incidenti, come il modo ottimale per fornire una comprensione più chiara dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare”, ha affermato Howlett.

Nell’arcipelago indonesiano è stato osservato un aumento su base annua degli incidenti segnalati, che sono passati da 10 nel 2022 e 18 nel 2023 a 22 nel 2024. Mentre 20 incidenti rimangono sotto la definizione di rapina a mano armata, due rientrano nella definizione di pirateria.

In questi due incidenti, i membri dell’equipaggio sono stati presi in ostaggio per tutta la durata degli incidenti. Complessivamente, 31 membri dell’equipaggio sono stati presi in ostaggio e uno minacciato. I coltelli sono stati segnalati in 10 incidenti e le pistole in tre.

Il numero più alto di incidenti in un decennio è stato segnalato agli ancoraggi in Bangladesh. L’IMB ha registrato 14 incidenti nel 2024, di cui 13 a bordo di navi ancorate a Chattogram e uno all’ancoraggio di Mongla. Due membri dell’equipaggio sono stati presi in ostaggio e altri tre minacciati. I coltelli sono stati segnalati in sette incidenti.

Informazioni sul Centro di segnalazione sulla pirateria dell’IMB

Sin dalla sua fondazione nel 1991, il Piracy Reporting Centre dell’IMB è stato un punto di contatto cruciale, attivo 24 ore su 24, per denunciare i reati di pirateria e fornire supporto alle navi minacciate. Le reazioni rapide e l’attenzione al coordinamento con le agenzie di risposta, l’invio di trasmissioni di avvertimento e avvisi via e-mail alle navi hanno contribuito a rafforzare la sicurezza in alto mare. I dati raccolti dal Centro forniscono anche informazioni chiave sulla natura e lo stato della pirateria moderna.

L’IMB incoraggia tutti i comandanti e gli armatori a segnalare tutti gli episodi di pirateria e rapina a mano armata reali, tentati e sospetti al Piracy Reporting Centre come primo passo fondamentale per garantire che le autorità stanzino risorse adeguate per combattere la pirateria marittima.

Abele Carruezzo