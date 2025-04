Petrolio russo sotto sorveglianza

(Andaman Skies, IMO 9288693, MMSI 677088100; foto courtesy VesselFinder)

Il petrolio russo bloccato su una nave vietata a scalare porti dell’India trova imbarco su un’altra petroliera

Mumbai. Un carico di greggio russo che si trovava a bordo di una nave respinta dalle Autorità Portuali indiane viene ora trasferito su un’altra petroliera, secondo i dati di tracciamento delle navi. Una variante di come i commercianti stiano trovando il modo di aggirare gli ostacoli normativi per mantenere in movimento le merci sensibili.

Si tratta della nave Andaman Skies, battente bandiera dell’Honduras, è ora impegnata nel trasferimento ship-to-ship dei suoi 767.000 barili di greggio artico russo sulla petroliera Ozanno, che naviga sotto la bandiera di São Tomé e Príncipe, secondo la piattaforma di tracciamento navale Marine Vessel Traffic. La petroliera Ozanno – una Aframax, lunga 250 mt. e larga 44 mt. – ha in programma di attraccare in un porto non specificato nell’India occidentale questo fine settimana; ora si trova all’ancora al largo di Mumbay (Marine Vessel Traffic).

Alla petroliera Andaman Skies è stato negato l’ingresso in un porto indiano per mancanza di adeguata documentazione, rivelando un aumento delle azioni di sorveglianza marittima da parte delle Autorità indiane. Tali controlli, insoliti, sono indicativi di una maggiore sorveglianza delle navi che trasportano petrolio dalla Russia, in un panorama di relazioni commerciali sempre più complicate.

L’India si è affermata come il principale acquirente di greggio russo via mare, con circa il 35% delle sue importazioni di greggio provenienti dalla Russia nel 2024.

L’Andaman Skies, battente bandiera tanzaniana, costruita nel 2004, trasportava circa 100.000 tonnellate di petrolio russo Varandey venduto da Lukoil, dal porto di Murmansk. La nave era diretta al porto di Vadinar per consegnare il carico alla Indian Oil Corp, di proprietà statale, prima di essere respinta all’ingresso.

Secondo le regole di ingresso dei porti in India, le petroliere che hanno più di 20 anni devono avere un certificato di navigabilità rilasciato da un membro dell’Associazione Internazionale delle Società di Classificazione o da un Ente autorizzato dall’Amministrazione Marittima indiana. Tuttavia, la Andaman Skies, che aveva visitato l’India a dicembre scorso, aveva un certificato fornito dalla Dakar Class, che non è riconosciuto dalle Autorità di Navigazione indiane.

Anche se la nave Andaman Skies è soggetta a sanzioni del Regno Unito e dell’Unione Europea, non è designata dalle sanzioni degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite, poiché l’India aderisce alle sanzioni delle Nazioni Unite.

L’India ha bloccato 200 milioni di tonnellate di petrolio russo in mare. I dazi e le tensioni internazionali hanno stretto il cerchio su Mosca e il suo oro nero

Abele Carruezzo

(Crude Oil Tanker OZANNO is currently located in the West Coast India (reported 4 minutes ago; courtesy Marine Vessel Traffic)