L’Iran ritira i suoi consiglieri militari dallo Yemen

(Foto courtesy Comando Centrale degli Stati Uniti)

Washington. La campagna di attacchi aerei della Marina degli Stati Uniti contro i ribelli Houthi dello Yemen sta producendo risultati, secondo i funzionari dell’Iran e degli Stati Uniti.

L’Esercito iraniano sta ritirando il personale dallo Yemen per ridurre il rischio di vittime o di escalation, ha detto un alto funzionario iraniano al Telegraph – una vittoria significativa per la politica dell’Amministrazione Trump.

Gli attacchi hanno anche costretto gli Houthi a rallentare il ritmo dei loro attacchi missilistici contro Israele e le Forze statunitensi nel Mar Rosso. Tuttavia, i funzionari americani hanno dichiarato al New York Times che gli Houthi conservano ancora grandi scorte di armi in bunker rinforzati e gli Stati Uniti devono ancora dispiegare le capacità necessarie per raggiungerli.

L’altro giorno, funzionari iraniani hanno dichiarato che la campagna militare dell’Amministrazione Trump è ora all’ordine del giorno del Governo iraniano e i molti gruppi per procura del regime – Hezbollah, Hamas, gli Houthi e le milizie sciite in Iraq – sono passati in secondo piano.

Hezbollah e Hamas hanno entrambi subito gravi colpi nei combattimenti con Israele, e Teheran vede gli Houthi come un’altra forza perdente, ha affermato il funzionario.

“L’opinione di molti analisti di Teheran è che gli Houthi non saranno in grado di sopravvivere e stanno vivendo i loro ultimi mesi o addirittura giorni, quindi non ha senso tenerli in considerazione nella nostra lista”, ha detto il funzionario iraniano.

“Facevano parte di una catena che si basava sul leader Nasrallah (assassinato di Hezbollah Hassan) e Assad (l’ex dittatore siriano Bashar), e mantenere solo una parte di quella catena per il futuro non ha senso”.

Tre funzionari statunitensi hanno detto al New York Times che gli attacchi aerei della Marina degli Stati Uniti sullo Yemen sono stati più intensi di quanto riportato pubblicamente. L’Institute for the Study of War, un gruppo di ricerca apartitico, ha identificato 28 attacchi aerei solo il 2-3 aprile.

Questa campagna probabilmente si intensificherà: una seconda portaerei della Marina degli Stati Uniti è in rotta per unirsi alla USS Harry S. Truman nel Mar Rosso, raddoppiando la potenza di fuoco disponibile.

Il bombardamento potrebbe andare avanti per mesi, hanno detto i funzionari, un’indicazione che la ripresa del traffico mercantile del Mar Rosso potrebbe non arrivare fino alla fine dell’anno.

Un portavoce del Pentagono ha negato strenuamente che la tempistica per la campagna di bombardamenti sia lunga mesi, dicendo solo che era “sulla buona strada” per le fasi future.

I Comandi locali della Marina degli Stati Uniti hanno ora il controllo sulle decisioni di targeting, riferisce il Times, e mentre il ritmo aumenta, la task force sta consumando un numero significativo di munizioni di precisione.

Gli Houthi hanno ancora difese aeree e i piloti della Marina stanno usando una combinazione di bombe plananti e missili da crociera per ottenere il successo della missione senza entrare in zone delle armi degli Houthi. Il costo di queste armi finora è relativamente piccolo per una guerra regionale, circa 1 miliardo di dollari, ma i pianificatori del Pentagono sono più preoccupati per il basso tasso di rifornimento delle scorte.

La catena di approvvigionamento degli Stati Uniti per le munizioni di precisione lanciate dall’aria è limitata e i ‘giochi di guerra’ per un conflitto nello Stretto di Taiwan suggeriscono che il successo degli Stati Uniti contro la Cina dipende da un’adeguata fornitura di queste armi ad alta tecnologia.

Abele Carruezzo