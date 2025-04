L’Iran possiede migliaia di missili balistici

(Più di 50 bunker sotterranei visibili nel complesso missilistico Kermanshah Konesh Canyon; foto courtesy Google Earth, 6 giugno 2024)

Se l’Aeronautica e la Marina degli Stati Uniti effettueranno attacchi contro l’Iran, parte dell’inventario missilistico iraniano probabilmente sopravviverà alla prima ondata

Washington. Il dispiegamento di bombardieri stealth strategici B-2 Spirit e di aerei da rifornimento KC-135 a Diego Garcia, oltre all’invio della portaerei USS Carl Vinson per costituire un secondo gruppo di contrasto nella regione, costituiscono solo una parte di un rafforzamento delle Forze statunitensi nella regione del Medio Oriente.

All’interno della regione, dove le nazioni ospitano le Forze statunitensi, ci saranno altri rinforzi in particolare piani di difesa aerea operativi rimasti segreti.

Questo dispiegamento fa parte della strategia del presidente Trump per frenare l’Iran, in cui un approccio diplomatico è accompagnato dalla minaccia implicita della Forza Militare, se l’Iran non fosse disposto a negoziare.

L’inasprimento delle sanzioni contro le spedizioni ‘ombra’ iraniane e le esportazioni di petrolio fanno anche parte della strategia per mettere sotto pressione il regime iraniano, che è già sottoposto a sanzioni decennali e a carenza di acqua e altri beni di prima necessità.

Ci sono molti indicatori che suggeriscono che, di conseguenza, la leadership iraniana si sente effettivamente sotto forte pressione e combatte con un’opposizione interna. Un’ipotesi generale è che la pressione militare esercitata sull’Iran sia focalizzata sulla fine permanente della minaccia che l’Iran sviluppi armi nucleari.

Qualsiasi primo attacco contro l’Iran, affermano analisti militari, se la via diplomatica dovesse fallire, sarebbe probabilmente mirato al programma nucleare iraniano e ai missili a lungo raggio necessari per armare questa capacità.

Sembra che sia militarmente fattibile distruggere la capacità delle armi nucleari; ogni nodo critico e l’ultimo dettaglio del programma sembra essere noto all’Intelligence occidentale. Ma le armi nucleari sono solo metà del problema.

Per raggiungere una pace duratura, gli Stati Uniti sono ugualmente interessati a porre fine al tentativo decennale dell’Iran di espandere la sua influenza regionale, attraverso l’uso della Forza Qods del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in tutta la regione e attraverso la minaccia spesso esercitata dai missili balistici e da crociera iraniani. L’Iran sostiene che questi sforzi di influenza regionale non sono negoziabili.

Inoltre, se un primo attacco fosse stato progettato per distruggere il programma di armi nucleari iraniane, lascerebbe comunque intatta la capacità dell’Iran di missili balistici e da crociera e pronta per essere utilizzata in qualsiasi contrattacco. Un tale contrattacco ‘devastante’ è spesso minacciato dagli Alti dirigenti dell’IRGC.

L’Iran ha almeno 24 siti missilistici identificati nella metà occidentale del paese, sparsi da nord a sud. Alcuni di questi siti sembrano essere indipendenti, altri sono organizzati in cluster. Tutti sono dotati di bunker di stoccaggio sotterranei, da cui possono essere espulsi sia i lanciatori mobili di droni che quelli di missili, pronti ad entrare in azione in pochi minuti. Il sito del Kermanshah Konesh Canyon ha almeno 60 bunker a tunnel di questo tipo. Ogni sito ha più ingressi di tunnel, da cui possono essere lanciati ulteriori missili o droni.

Tramite immagini satellitari open source e disponibili gratuitamente, in tutte le località è possibile vedere gli ingressi dei tunnel nelle vicinanze.

Oltre all’infrastruttura per proteggere migliaia di missili e droni in rifugi rinforzati, l’IRGC ha anche un manuale tattico per aiutare a nascondere e disperdere questi sistemi, in modo che qualsiasi attacco a questa capacità complessiva non possa essere del tutto pianificato in anticipo e debba avere un elemento tattico per affrontare obiettivi in rapido movimento o sfuggenti.

Anche se un attacco a sorpresa su questa enorme schiera di bersagli fosse in gran parte efficace, centinaia di missili e droni probabilmente sfuggirebbero alla distruzione in qualsiasi prima ondata.

Pertanto, i piani d’attacco hanno la speranza che i leader iraniani siano disposti a sedersi al tavolo dei negoziati, o che l’apparato iraniano di sicurezza interna possa soccombere a una rivolta interna.

Abele Carruezzo