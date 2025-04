Action Plane contro la presenza della Cina nella catena di approvvigionamento

(Ormergiatori a lavoro; foto courtesy Authority Port of Seattle)

L’idea di Trump è quella di ridurre la burocrazia negli appalti pubblici e nella regolamentazione, che impedisce al settore privato di costruire navi, creando un Piano d’Azione Marittimo per tagliare la presenza cinese nella catena di approvvigionamento

Washington. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ‘ordine esecutivo’ per ripristinare quello che la Casa Bianca chiama il ‘Dominio Marittimo’ degli Stati Uniti: un ‘Action Plane’ per rivitalizzare l’industria del paese riducendo la burocrazia nei processi di appalto pubblico e l’eccessiva regolamentazione.

Questi fattori, secondo l’amministrazione Trump, hanno ostacolato la capacità dell’industria privata di costruire navi in tempo e nel rispetto del budget. “Questo ordine inverte questa tendenza e aiuterà a utilizzare e sfruttare meglio le Autorità esistenti per stimolare gli investimenti pubblici e privati nella base industriale marittima”.

A tal fine, l’esecutivo assicura che lavorerà con i suoi alleati e partner per “interrompere le pratiche non commerciali della Cina nei settori della catena di approvvigionamento internazionale e della logistica”.

L’ordine chiede inoltre al Segretario della Sicurezza Interna di imporre la tassa di manutenzione del porto e altre tasse sulle spedizioni straniere che entrano negli Stati Uniti per evitare che vengano dirottate attraverso il Canada o il Messico.

“Questo ordine metterà fine a una pratica sleale di lunga data, garantirà che tutti i carichi che entrano negli Stati Uniti paghino le tasse appropriate e genererà entrate aggiuntive da investire nell’industria marittima”, si legge nella dichiarazione della Casa Bianca.

Allo stesso modo, il mandato stabilisce un finanziamento costante per i programmi marittimi e un programma di incentivi per la costruzione navale per stimolare gli investimenti privati. Creerà anche un’Accademia e un piano per espandere le opportunità di formazione dei marittimi.

L’industria marittima statunitense è praticamente inesistente in termini di costruzioni e fortemente dipendente dalla Cina, come la Casa Bianca non ha avuto altra scelta che riconoscere, anche se ha attribuito questo fatto a “decenni di negligenza del Governo” che hanno indebolito il settore, secondo Trump, che ora ne è il rianimatore.

Gli Stati Uniti costruiscono lo 0,2% delle navi del mondo, rispetto al 74% della Cina. Nessuno dei container utilizzati per il trasporto di merci in tutto il mondo è costruito dagli Stati Uniti, contro il 96% costruito dalla Cina. Inoltre, non produce nessuna delle gru ship-to-shore utilizzate negli Stati Uniti, rispetto all’80% in Cina. Per non parlare dei programmi informatici per le operazioni, anche cinesi.

“Il presidente Trump si preoccupa profondamente di rivitalizzare la cantieristica navale e rafforzare il potere marittimo degli Stati Uniti”, ha detto la Casa Bianca. “Facevamo un sacco di barche. Non ne facciamo più molte, ma le faremo molto rapidamente, molto presto. Avrà un impatto enorme”, ha detto Trump durante il discorso al Congresso. In una dimostrazione di serietà, il leader degli Stati Uniti ha creato un nuovo Ufficio per le ‘capacità marittime e industriali’ nel Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca.

E inoltre, per garantire la sicurezza economica, il Governo ha annunciato che aumenterà la flotta di navi commerciali di scala internazionale sotto bandiera statunitense, nonché a livello nazionale tra i porti del paese.

D’altra parte, e senza dimenticare il desiderio di Trump di colonizzare territori come il Canale di Panama, il Canada e la Groenlandia, il programma svilupperà una strategia per garantire la sicurezza e la leadership delle vie d’acqua artiche per far fronte alla crescente presenza di altre potenze straniere (cioè, secondo gli Stati Uniti, la Cina) nella regione e alla necessità per gli Stati Uniti di ristabilirsi nell’area. “L’amministrazione esaminerà i modi per migliorare la concorrenza all’interno del settore privato per i progetti governativi e ridurre i costi per garantire che i fondi dei contribuenti siano utilizzati nel modo più efficiente”, si legge nella dichiarazione presidenziale.

Inoltre, il piano prevede di sviluppare zone di prosperità marittima per “incentivare gli investimenti nelle comunità lungo il fiume” e che seguirà il concetto di una ‘zona di opportunità’, coniato da Trump.

Abele Carruezzo