L’IRGC sequestra una terza petroliera per contrabbando di carburante

(Foto courtesy media statali iraniani)

La Marina della Guardia Rivoluzionaria Islamica dell’Iran (IRGC – Navy Nedsa, Nirooy-e Daryaei-e Sepah) ha sequestrato un’altra petroliera sospettata di contrabbando di carburante all’interno del Golfo

Bushehr Port. La nave non è stata identificata, ma si tratta di una petroliera, con sei persone di equipaggio e che trasportava 100.000 litri di carburante. La nave è stata catturata da una motovedetta del Secondo Distretto Navale della Nedsa, ed è stata poi scortata nel porto di Bushehr.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps) è l’istituzione più importante della Repubblica Islamica dell’Iran. L’istituzione militare-di sicurezza esercita un’enorme influenza in ogni aspetto della vita pubblica iraniana, dalla cultura e dall’ambiente all’economia, alla politica e al processo giudiziario. Qualunque sia il campo o l’area, l’IRGC non è tenuto a riferire a nessuno e non risponde a nessuno.

La Marina dell’IRGC ha basi a Bushehr, Bandar Lengeh, Asaluyeh, Mahshahr, Abu-Musa Island e Bandar Abbas. L’IRGC ha anche una base internazionale vicino allo Stretto di Hormuz, che supporta le operazioni aeree e navali dell’IRGC nella regione. Inoltre, la Marina dell’IRGC ha basi a Jask e Chabahar nel Golfo di Oman, anche se la sicurezza in quest’area è responsabilità della Marina della Repubblica Islamica e non dell’IRGC. Nel nord dell’Iran, la base marittima chiave è Samen-al-Hojaj, situata a Babolsar.

La flotta Nedsa di tali battelli comprende torpediniere sommergibili Zulfikar, capaci di una velocità circa 80 Km/h in superficie, ma in grado di manovrare, sparare siluri dalla profondità del boccaglio e navigare per brevi distanze sott’acqua.

Altre due petroliere, con un totale di 25 membri dell’equipaggio e che trasportavano tre milioni di litri di gasolio, sono state sequestrate e portate a Bushehr lo scorso 31 marzo, sempre da motovedette del Nedsa’s Second Naval District.

I sequestri iraniani di piccole petroliere che trasportano carburanti raffinati, sia benzina che diesel, sono all’ordine del giorno nel Golfo da anni. Questo contrabbando avviene per sfruttare l’arbitraggio tra i combustibili raffinati fortemente sovvenzionati venduti in Iran e i prezzi più elevati del carburante prevalenti altrove nel Golfo.

La principale rotta di contrabbando è dall’Iran all’Iraq, una destinazione attraente per i trafficanti a causa della corruzione endemica tra la Guardia Costiera, la Polizia e il personale doganale.

Il più grande differenziale tra i prezzi di vendita iraniani e i prezzi alla pompa del carburante si registra in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti, dove i sussidi sono stati in gran parte rimossi e il prezzo del carburante è fissato mensilmente a seconda dei movimenti del mercato.

Le intercettazioni doganali in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti sono relativamente efficienti, quindi i trafficanti devono spesso ricorrere al trasbordo su imbarcazioni più piccole in mare per evitare di essere scoperti.

Oman, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita continuano a sovvenzionare i prezzi del carburante, rendendo questi paesi meno attraenti per i trafficanti.

I sequestri di tali petroliere sono spesso descritti come parte della campagna iraniana per espandere la sua influenza regionale, o una rappresaglia di azione anti-iraniana. Ma la realtà è che si tratta di una questione locale, con l’Iran e il GCC (Gulf Cooperation Council) che hanno una causa comune nel reprimere il contrabbando effettuato da queste piccole petroliere.

I sussidi pagati in Iran sono un enorme salasso per il bilancio del Governo. All’interno dell’area del GCC, l’Iva, le imposte sulle vendite e sulle società, a seconda del paese interessato, sono efficacemente evitate acquistando combustibili di contrabbando venduti sul mercato nero.

Molte delle operazioni di contrabbando sono finanziate da uomini d’affari del Golfo, proprio come lo erano le spedizioni dei pirati secoli fa. Le imprese spesso impiegano capitani ed equipaggi apolidi e navi che sono registrate in modo errato o che sono state apparentemente demolite anni fa.

Quando l’Iran sequestra una petroliera non registrata che in precedenza aveva fatto scalo in un porto dell’area del GCC, il paese del GCC interessato non desidera essere identificato ed è riluttante a intervenire a favore delle persone detenute.

Oltre al carburante, c’è una fiorente industria del contrabbando di piccole imbarcazioni attraverso il Golfo. Il flusso di merci è determinato dall’arbitraggio delle sovvenzioni, ma anche dalle fluttuazioni della domanda e dell’offerta stagionali, tutte determinate dalle forze di mercato. In un mese, le barche dei commercianti dall’Iran possono portare fuori i pistacchi e tornare con gli elettrodomestici. Nel prossimo mese saranno le pecore vive ad essere portate a sud e le sigarette dirette a nord.

Abele Carruezzo