Due portaerei bombardano h24 le forze Houthi

(Marinai a bordo della USS Harry S. Truman spostano un paio di bombe sul ponte di volo; foto courtesy U.S. Navy)

La portaerei USS Carl Vinson è arrivata nell’area operativa della Marina degli Stati Uniti nel Mar Rosso, unendosi alla portaerei USS Harry S. Truman

Washington. Entrambi i gruppi d’attacco delle portaerei stanno ora lavorando h24 per colpire obiettivi Houthi nello Yemen occidentale, compresi i siti militari del gruppo e la sua alta leadership.

“Perché averne solo uno, quando puoi avere due colossi, che operano tutto il giorno, sette giorni alla settimana”, ha commentato il capitano Christ Chowdah Hill, CO della USS Truman.

In una dichiarazione di ieri venerdì, il portavoce degli Houthi Yahya Saree ha detto che le forze del gruppo continuano a prendere di mira la task force della Marina degli Stati Uniti e hanno lanciato “diversi missili da crociera e droni” contro obiettivi americani nel Mar Rosso da giovedì. “Prima o poi, il nemico si renderà conto che il . . . il popolo dello Yemen non si sottomette né si inginocchia”, ha affermato.

La campagna operativa è solo un aspetto della pressione che l’Amministrazione Trump sta esercitando sulle forze Houthi. La Casa Bianca ha anche fortemente incoraggiato l’Iran – il principale sponsor straniero del gruppo Houthi – a cessare la fornitura di armi e consiglieri ai militanti yemeniti. Secondo quanto riferito, l’Iran ha ritirato il suo personale dallo Yemen come misura precauzionale e sta avviando colloqui mediati dall’Oman con i negoziatori statunitensi.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha anche avvertito che gli Stati Uniti non accetteranno alcuna attività di spedizione dentro e fuori lo Yemen nord-occidentale. Il principale porto marittimo del paese, Hodeidah, è controllato dagli Houthi e fornisce cibo e carburante alla maggior parte della popolazione.

“Gli Stati Uniti non tollereranno alcun paese o entità commerciale che fornisca sostegno a organizzazioni terroristiche straniere, come gli Houthi, compreso lo scarico di navi e l’approvvigionamento di petrolio nei porti controllati dagli Houthi. Tali azioni rischiano di violare la legge degli Stati Uniti”, ha avvertito il Dipartimento di Stato.

I gruppi umanitari si sono opposti alle restrizioni sui beni di prima necessità, data la privazione a lungo termine che i civili yemeniti hanno dovuto affrontare dall’inizio della guerra civile della nazione più di 10 anni fa.

“Le misure statunitensi contro le autorità de facto degli Houthi dovrebbero fornire esenzioni chiare ed efficaci per le operazioni di aiuto umanitario”, ha dichiarato Diala Haidar, ricercatrice di Amnesty International sullo Yemen. “La maggior parte dei civili che hanno urgente bisogno di aiuti vive nelle aree controllate dagli Houthi nel nord dello Yemen. La designazione degli Houthi da parte degli Stati Uniti come organizzazione terroristica non dovrebbe ostacolare gli aiuti e le altre forniture indispensabili per mantenere in vita le persone”.

L’Amministrazione Trump ha designato gli Houthi come organizzazione terroristica straniera e ha recentemente ridotto i finanziamenti statunitensi per gli aiuti allo Yemen, compresi i fondi per il cibo.

Abele Carruezzo



