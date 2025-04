La Groenlandia nomina l’Ambasciatore dell’Artico

(Foto courtesy Groenlandia.org)

Uguaglianza di genere ed empowerment le grandi priorità per il primo Ambasciatore artico della Groenlandia

Nuuk. La Groenlandia ha nominato il suo primo Ambasciatore nell’Artico lo scorso venerdì, impegnandosi a promuovere lo sviluppo economico sostenibile per le popolazioni indigene e a far avanzare le transizioni energetiche verdi per le comunità polari mentre si prepara a presiedere il Consiglio Artico.

La presidenza di due anni arriva in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta tentando di affermare il controllo sull’isola danese semi-autonoma e in cui la competizione per la regione artica si sta riscaldando tra le potenze mondiali.

L’Artico contiene combustibili fossili e minerali sotto la terra e il fondo marino.

Gli Stati Uniti vedono anche l’Artico come cruciale per la sicurezza naturale, anche per il loro sistema di allerta precoce contro gli attacchi nucleari. Il Cremlino afferma che l’Artico è una zona di interesse strategico russo.

Il Consiglio Artico non si occupa di sicurezza militare, ma funge da piattaforma per la collaborazione su questioni come l’inquinamento, lo sviluppo economico e le missioni di ricerca e salvataggio.

Il Consiglio comprende le otto nazioni artiche: Stati Uniti, Canada, Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda e Russia.

In occasione di un evento a Nuuk, la capitale della Groenlandia, il Ministro degli Affari Esteri Vivian Motzfeldt ha delineato le priorità dell’Isola per questo ruolo, tra cui lo sviluppo economico sostenibile, la salute mentale, l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle comunità indigene artiche.

Ulrik Pram Gad, un accademico dell’Istituto danese per gli Studi Internazionali, ha detto che le priorità della Groenlandia per la presidenza del Consiglio Artico complicano il tentativo di Trump di attirare i groenlandesi.

“Questo è fondamentalmente l’opposto dell’agenda di Trump: costruire stati sociali che rispettino l’uguaglianza e la diversità dei popoli indigeni, garantendo al contempo la transizione verde per combattere il cambiamento climatico”, ha detto.

Trump ha incoraggiato i 57.000 residenti della Groenlandia a tagliare i legami con la Danimarca e ad unirsi agli Stati Uniti. Il nuovo Primo Ministro Jens-Frederik Nielsen ha detto alla stampa questo mese che la Groenlandia rafforzerà le sue relazioni con la Danimarca fino a quando non raggiungerà la sovranità.

Kenneth Hoegh, capo della rappresentanza diplomatica della Groenlandia a Washington, è stato nominato nuovo Ambasciatore artico, in rappresentanza del Regno di Danimarca.

La nomina fa seguito a una disputa tra Danimarca e Groenlandia, con Nuuk che sostiene un ruolo maggiore negli Affari Esteri. L’anno scorso la Groenlandia si è opposta alla nomina di un danese a Copenaghen, insistendo sul fatto che il ruolo dovrebbe essere ricoperto da un cittadino groenlandese.

L’Amministrazione Trump deve ancora nominare un nuovo Ambasciatore nell’Artico dopo le dimissioni di Mike Sfraga a gennaio.

L’importanza del Consiglio Artico è stata messa in discussione da quando le sette nazioni occidentali, tutte membri della NATO, hanno sospeso la cooperazione con Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina.

La Norvegia, che ha presieduto il Forum negli ultimi due anni, ha cercato di mantenere una cooperazione limitata con la Russia, il cui ruolo non è stato menzionato nella presentazione di venerdì.

Abele Carruezzo