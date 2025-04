(Varo del sottomarino nucleare Perm presso il Cantiere navale Sevmash; foto courtesy Tass)

San Pietroburgo. La Russia e gli Stati Uniti si sforzano di superare l’eredità di Biden; Kiev mira a rassicurare la NATO sulla sua disponibilità a continuare a combattere; e Donald Trump blocca i dazi su tutti tranne che sulla Cina. Queste storie sono in cima ai titoli dei giornali dell’altro giorno in tutta la Russia.

Il fatto che la Russia e gli Stati Uniti siano stati in grado di separare le relazioni bilaterali dagli sforzi per risolvere la crisi ucraina è merito dei nostri negoziatori, ha osservato Ivan Loshkaryov, professore associato presso il Dipartimento di Teoria Politica presso l’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca.

Secondo lui, la pratica delle relazioni internazionali dimostra che ci vogliono anni, se non decenni, per ripristinare la fiducia. A questo proposito sono fondamentali gli sforzi congiunti per affrontare i problemi, ad esempio in Medio Oriente o in Africa. In una situazione del genere, la macchina statale porterà avanti le persone che fanno progressi insieme, distribuendo responsabilità e risorse, ha concluso Loshkaryov.

I colloqui di Istanbul e gli scambi di prigionieri confermano che la Russia e gli Stati Uniti sono alla ricerca di punti di contatto al di là del conflitto in Ucraina. La ripresa dei lavori delle Ambasciate e i voli diretti potrebbero porre le basi per un futuro dialogo sulla risoluzione di questioni molto più urgenti, tra cui la crisi ucraina.

Sul fronte navale Putin chiede una stretta integrazione di tutte le capacità di ricognizione navale russe in un unico sistema. Putin ha soyttolineato che “ le soluzioni tecnologiche avanzate e lo sviluppo equilibrato della Marina in tutte le direzioni strategiche, consentiranno alla Russia di far fronte ai compiti di garantire la porotezione degli interessi del paese nell’Oceano mondiale e nelle condizioni dei cambiamenti geopolitici e tecnologici globali”.

“Tutte le capacità (di ricognizione) che operano in aria, sott’acqua e sulla superficie del mare devono essere strettamente integrate in un unico sistema di ricognizione e attacco”, ha sottolineato il capo dello Stato.

La quota di armi e attrezzature moderne nelle forze nucleari strategiche della Marina russa si attesta al 100%, ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalle Agenzie di stampa russe.

“Questa cifra deve essere mantenuta in futuro”, ha detto Putin all’Agenzia di stampa Interfax.

È stato anche citato per aver detto che la Russia avrebbe investito 8,4 trilioni di rubli (100 miliardi di dollari) nello sviluppo della Marina russa nei prossimi 10 anni, ha detto l’Agenzia di stampa Tass.

A partire dal 2024, la Russia gestisce 12 SSBN, tra cui cinque navi di classe Delta e sette di classe Borei, in grado di trasportare fino a 656 testate nucleari su 144 missili balistici lanciati dal mare (SLBM).

La classe Borei, progettata per sostituire i vecchi sottomarini dell’era sovietica, è equipaggiata con l’RSM-56 Bulava SLBM, adottato nel maggio 2024, che può trasportare un carico utile fino a 1.150 chilogrammi.

Abele Carruezzo