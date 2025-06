(Foto satellitare mostra lo Stretto di Hormuz e il suo passaggio strategico; courtesy by Google Earth)

Mentre le ostilità militari tra Iran e Israele continuano a peggiorare, Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz.

Teheran. Lo Stretto di Hormuz,via d’acqua strategica è il “punto di strozzatura del petrolio più importante del mondo”: circa 20 milioni di barili al giorno di spedizioni di petrolio e prodotti petroliferi la attraversano ogni giorno.

Mentre gli scontri militari tra Israele e Iran continuano senza sosta, il mondo guarda con preoccupazione alla minaccia di Teheran di soffocare lo Stretto di Hormuz. In effetti, Esmail Kosari, membro della Commissione per la Sicurezza del Parlamento iraniano, ha detto ai media locali che Teheran stava seriamente rivedendo la chiusura dello Stretto di Hormuz.

Questa non è la prima volta che l’Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz per il traffico di rappresaglie, il che, a sua volta, potrebbe limitare il commercio e avere un impatto sui prezzi globali del petrolio.

Lo ricordiamo brevemente. Lo Stretto di Hormuz è una via d’acqua stretta, ma critica, situata tra l’Iran e l’Oman. Collega il Golfo Persico, a nord di esso, con il Golfo di Oman a sud, e si estende fino al Mar Arabico. Lo Stretto di Hormuz è lungo quasi 161 chilometri e largo 33 km nel suo punto più stretto, con la routing passing of navigation larga solo tre km in entrambe le direzioni.

Lo stretto è abbastanza profondo e navigabile dalle più grandi petroliere del mondo ed è utilizzato dai principali produttori di petrolio e gas dell’Asia occidentale e dai loro clienti. In qualsiasi momento, ci sono diverse dozzine di petroliere in viaggio verso lo Stretto di Hormuz, o che lo lasciano.

Secondo l’ONU i paesi possono esercitare il controllo fino a 12 miglia nautiche (13,8 miglia) dalle loro coste, il che significa che nel suo punto più stretto, lo Stretto e le sue rotte marittime si trovano interamente all’interno delle acque territoriali dell’Iran e dell’Oman.

Questa via navigabile, importante per il petrolio necessario al fabbisogno mondiale, è chiamata dagli addetti ai lavori “l’arteria petrolifera del mondo”; si registrano circa 20 milioni di barili/giorno di spedizioni di petrolio e prodotti petroliferi. Infatti, l’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha dichiarato che il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz è stato in media di 21 milioni di barili al giorno nel 2022, circa il 21% del commercio globale di greggio.

Inoltre, i membri dell’Opec Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq esportano la maggior parte del loro greggio attraverso lo Stretto, principalmente in Asia. Un terzo del GNL di gas naturale liquefatto del mondo passa attraverso il percorso di tale via d’acqua.

Esperti del settore osservano che qualsiasi interruzione, anche minima, potrebbe far salire in modo significativo i prezzi globali dell’energia, gonfiare i costi di spedizione e causare sostanziali ritardi nelle forniture. Si afferma che qualsiasi blocco o interruzione significativo potrebbe spingere i prezzi del petrolio “ben al di sopra dei 100 dollari al barile”.

Mentre l’Iran per legge controlla lo Stretto di Hormuz nella sua forma più stretta, la Convenzione internazionale afferma che l’Iran non è autorizzato ad agire contro il Diritto di Passaggio delle navi straniere. Ma questo non significa che l’Iran non abbia usato lo Stretto di Hormuz come leva nelle controversie con altre nazioni o per registrare la sua insoddisfazione per le sanzioni contro di esso.

Altri analisti affermano che riguardo allo Stretto di Hormuz, la maggior parte di tali acque si trova in Oman, non in Iran; poi, è abbastanza largo da permettere agli iraniani di chiuderlo; ma questo non impedisce all’Iran di causare disagi alle navi che lo attraversano; tre anni fa l’Iran ha sequestrato due petroliere greche e le ha trattenute per sei mesi in risposta alla confisca di una nave iraniana da parte delle Autorità greche e statunitensi.

Ed ancora, lo scorso aprile, poche ore prima di lanciare un attacco con droni e missili contro Israele, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran ha sequestrato una portacontainer collegata a Israele vicino allo Stretto di Hormuz. All’epoca, Teheran sosteneva che la nave aveva violato le regole marittime, ma gli esperti hanno affermato che i legami di Israele con la nave erano la ragione della sua cattura.

Ci sono una serie di ragioni per cui gli analisti ritengono che Teheran non andrà avanti con una mossa del genere.

In primo luogo, Israele è l’unico paese della regione che non subirebbe conseguenze dirette da un blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo Arab News, tutto il consumo stimato della nazione ebraica di 220.000 barili di greggio al giorno proviene dal Mediterraneo, da paesi come l’Azerbaigian (esportato attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che attraversa la Turchia fino al Mediterraneo orientale), gli Stati Uniti, il Brasile, il Gabon e la Nigeria. Ciò significa che Israele non sarebbe interessato dalla mossa, con molti analisti che sottolineano anche il fatto che danneggerebbe l’economia iraniana, dato che dipende dal corso d’acqua per le sue esportazioni di petrolio.

In secondo luogo, la chiusura dello Stretto di Hormuz porterebbe l’Iran ad attirare l’ira della Cina. Pechino è il più grande partner commerciale dell’Iran e il più grande cliente petrolifero dell’Iran.

La Cina non accetterebbe l’interruzione del flusso di petrolio dal Golfo Persico e non vuole che il prezzo del petrolio aumenti.

Ora, con l’escalation del conflitto, alcuni notano che c’è una debole possibilità che l’Iran possa ricorrere a questa mossa estrema.

Amena Bakr, responsabile del Medio Oriente e degli approfondimenti Opec+ di Kpler, ha dichiarato: “La chiusura dello stretto è una sorta di scenario estremo, anche se ci troviamo in una situazione estrema. Ecco perché non sto mettendo completamente da parte questa opzione. Dobbiamo considerarlo”.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Arab News)

Tabella riassuntiva: Scenari di impatto della logistica (metà giugno 2025)