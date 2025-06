Gli Stati Uniti inviano la terza portaerei verso il Medio Oriente mentre aumentano le tensioni con l’Iran

(La portaerei USS Gerald R. Ford in navigazione; foto courtesy U.S.Navy)

La USS Gerald R. Ford è diretta verso il Mediterraneo, sotto il Comando Centrale degli Stati Uniti

Washington. La Marina degli Stati Uniti si sta preparando a schierare la portaerei USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo, posizionando un terzo gruppo d’attacco di portaerei nel raggiungere il Medio Oriente.

La USS Carl Vinson è già di stanza nel Mar Arabico e la USS Nimitz è attualmente in navigazione verso ovest dallo Stretto di Malacca.

Ogni gruppo d’attacco di portaerei porta con sé un sottomarino d’attacco, un incrociatore e due o più cacciatorpediniere, oltre a uno stormo di F/A-18 Super Hornet e (su alcune portaerei) caccia d’attacco F-35 Lightning. Il pacchetto complessivo offre un potente attacco terrestre, ma migliora anche la difesa aerea regionale con una combinazione di capacità antiaeree, antidrone e anti-missili balistici.

Due cacciatorpediniere che operano nel Comando Centrale sono già state coinvolte nella sconfitta degli attacchi missilistici balistici iraniani contro Israele la scorsa settimana, ha detto un Ufficiale della Marina a WAVY di Norfolk.

La USS The Sullivans e la USS Arleigh Burke hanno entrambe utilizzato intercettori durante il fine settimana per abbattere gli attacchi iraniani, ha confermato il funzionario.

La USS Ford si trova attualmente a Norfolk ed è stata in un ciclo di riadattamento e addestramento da quando il suo ultimo dispiegamento si è concluso nel gennaio 2024. Ha terminato una serie di esercitazioni di preparazione diverse settimane fa. Il suo prossimo dispiegamento nel Mediterraneo è ‘regolarmente programmato’, secondo la Marina.

La futuristica e innovativa USS Ford ha sofferto problemi tecnici durante la costruzione e la messa in servizio, ma si è trasformata in una piattaforma di combattimento matura con alti ponteggi per le prestazioni, secondo l’Ufficio del Programma di Classe Ford. La nave non è attrezzata per trasportare l’ F-35, ma questo aggiornamento è previsto.

Intanto, un certo numero di navi militari iraniane di stanza nel porto di Bandar Abbas,

nei primi due giorni del conflitto tra Israele e Iran, sono state viste manovrare e prendere posizione sulle rotte strategiche.

E’ l’applicazione di una strategia di dispersione per proteggersi dagli attacchi, quella di spostare le navi dai porti della base all’ancoraggio. Alcune navi indugiano ancora, ma ci si può aspettare che la maggior parte delle navi avvistate la mattina presto del 14 giugno saranno ormai in movimento verso nuove località.

E’ stato un passaggio satellitare sopra il porto militare di Bandar Abbas nei giorni scorsi ad aver catturato un’immagine delle navi regolari della Marina iraniana (Nedaja) della Flotta del Sud che stanno lasciando il porto contemporaneamente.

Abele Carruezzo