La Città-Porto di Haifa sotto attacco iraniano

(Esplosione ad Haifa; file courtesy TV israeliana -Video su X)

L’Iran ha lanciato missili contro la città portuale israeliana di Haifa e altre regioni del paese. Haifa è un porto critico che rappresenta fino a un terzo del volume dei container israeliani

Haifa. L’Esercito israeliano ha emesso un’allerta ieri sera per un attacco missilistico in arrivo con segnalazioni di sirene che suonano ad Haifa e in altre aree. Secondo i rapporti, ben 23 missili balistici sono stati puntati su Haifa con segnalazioni di una o più forti esplosioni. Uno sembrava colpire vicino al centro della città, mentre i media hanno detto che c’erano tre siti di impatto a ovest di Haifa nell’area di Shfar’am, che è un quartiere arabo.

La maggior parte dei cittadini è stata in grado di raggiungere i rifugi prima dell’attacco missilistico, ma fonti mediche dicono che 17 persone sono rimaste ferite nell’attacco ad Haifa e tre tra cui un ragazzo di 16 anni gravemente ferito. Non ci sono state segnalazioni di vittime degli attacchi nel sud e nel centro di Israele durante lo stesso attacco.

Si ipotizza che la raffineria di petrolio vicino ad Haifa possa essere stata l’obiettivo principale. Non è chiaro, ma sembra che l’attacco abbia mancato il porto stesso.

Haifa è un porto critico in quanto rappresenta un terzo o più delle importazioni di container di Israele. Circa il 98 per cento del commercio israeliano avviene via mare. Le operazioni nel porto sono gestite dall’indiana Adani Ports, che si è aggiudicata il contratto per la privatizzazione dei terminal di Haifa nel 2022.

“Il porto di Haifa è il collegamento più trafficato e più importante di Israele, che consente il commercio internazionale e le esportazioni, nonché la ricezione e la lavorazione dei container di importazione che forniscono merci alla popolazione locale. Qualsiasi grado di vincolo all’accessibilità di questi e altri porti nella regione aggiungerà una pressione significativa all’infrastruttura rimanente, mentre le aziende si affrettano a garantire capacità e servizi ad altri punti di ingresso e uscita in tutta la regione”, ha dichiarato David Gonzalez, VP analyst di Gartner.

L’attacco è arrivato poche ore dopo che Maersk ha emesso un avviso ai clienti che riportava dopo aver “analizzato attentamente i rapporti sul rischio di minaccia”, che avrebbe sospeso gli scali ad Haifa.

“Maersk ha preso la decisione di sospendere temporaneamente gli scali delle navi al porto di Haifa, in Israele, e di sospendere anche l’accettazione del carico per Haifa”, ha informato la società ai clienti. Ha sottolineato che la sicurezza dei suoi marittimi e delle sue operazioni sono la sua massima priorità.

Il noto analista del settore Lars Jensen ha commentato che è una “questione aperta” se altri operatori seguiranno l’esempio. All’inizio della settimana, CMA CGM ha dichiarato: “Confermiamo che le attività di trasporto marittimo stanno procedendo normalmente nell’area e che le nostre operazioni e catene logistiche rimangono inalterate”.

Tuttavia, ha affermato di aver “attivato una cellula di monitoraggio dedicata per osservare da vicino tutti gli sviluppi”. Altri vettori come MSC Mediterranean Shipping non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Jensen osserva che Maersk lo ha aggiornato chiarendo lo sviluppo, osservando che “comprende specificamente solo le navi gestite da Maersk, il che significa che le merci prenotate da Maersk che si spostano su navi di altri fornitori non dovrebbero essere interessate per ora”.

Il sistema di pianificazione online di Maersk riflette le navi che deviano da Haifa al porto di Ashdod, nel centro di Israele.

La Maersk Norfolk da 2.500 Teu dimostra di essere ora in rotta verso Ashdod secondo il suo segnale AIS e il programma online. Anche la Johannes Maersk (3.000 Teu), che opera sulla linea tra il Nord Europa e il Mediterraneo, farà scalo ad Ashdod.

Abele Carruezzo

(Porto container di Haifa; foto courtesy Autorità Portuale)