Crisi Iran-Israele: il capo dell’AIEA chiede l’accesso ai siti nucleari danneggiati

(Il capo dell’AIEA, Raffaele Grossi; foto courtesy UN)

Il capo dell’AIEA, Raffaele Grossi, ha dichiarato stamane che l’Iran non ha segnalato alcun aumento dei livelli di radiazioni al di fuori dei siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz

New York. Dopo i bombardamenti a sorpresa degli Stati Uniti sugli impianti iraniani di arricchimento dell’uranio durante il fine settimana, il capo dell’organismo di controllo nucleare sostenuto dalle Nazioni Unite stamane ha fatto appello per l’accesso immediato ai siti presi di mira per valutare il danno che è probabilmente “molto significativo”.

Raffaele Grossi, capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) si è rivolto al Consiglio dei governatori dell’agenzia, per le notizie di nuovi attacchi missilistici israeliani su siti militari iraniani a Teheran.

Grossi – che domenica ha anche parlato a una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle nazioni Unite – ha insistito sul fatto che gli ispettori dell’agenzia dovrebbero tornare ai siti nucleari iraniani e rendere conto delle loro scorte.

Secondo i termini di un accordo nucleare del 2015 con la comunità internazionale, l’Iran è autorizzato ad arricchire il materiale radioattivo presente in natura a meno del quattro per cento.

“I crateri sono ora visibili nel sito di Fordow, il luogo principale dell’Iran per l’arricchimento dell’uranio al 60%, indicando l’uso di munizioni a penetrazione del suolo; questo è coerente con le dichiarazioni degli Stati Uniti”, ha detto al Consiglio dei governatori dell’AIEA. “In questo momento, nessuno, compresa l’AIEA, è in grado di valutare appieno i danni sotterranei a Fordow”.

Grossi ha detto che, tenendo conto del carico utile altamente esplosivo utilizzato negli attacchi statunitensi, “si prevede che si siano verificati danni molto significativi” al macchinario centrifugo altamente sensibile utilizzato per arricchire l’uranio a Fordow.

Fordow è uno dei numerosi siti nucleari in tutto l’Iran che sono noti per essere stati danneggiati negli attacchi degli Stati Uniti, compresi quelli di Esfahan, Arak e Teheran.

Ed ancora, il capo dell’AIEA ha dichiarato che, sebbene i livelli di radiazioni rimangano normali al di fuori di questi impianti nucleari, permangono profonde preoccupazioni per l’impianto nucleare iraniano di Bushehr. Qualsiasi attacco a Bushehr potrebbe innescare un massiccio rilascio di radiazioni in tutta la regione – “il rischio è reale”, ha detto Grossi.

Gli esperti di sicurezza dell’AIEA hanno ripetutamente avvertito che gli attacchi armati alle infrastrutture nucleari – impianti di arricchimento o reattori – rischiano di danneggiare i sistemi di contenimento e portare al rilascio di livelli pericolosi di materiali radioattivi o tossici.

“Gli attacchi armati agli impianti nucleari non dovrebbero mai aver luogo e potrebbero provocare rilasci radioattivi con gravi conseguenze all’interno e all’esterno dei confini dello Stato che è stato attaccato”, ha detto il capo dell’AIEA Grossi al Consiglio dei governatori dell’agenzia.

Anche le strutture ben fortificate non sono immuni da cedimenti strutturali o sistemici quando sono sottoposte a forze esterne estreme, come gli attacchi missilistici, ha affermato l’organismo di controllo nucleare sostenuto dalle Nazioni Unite.

Le potenziali conseguenze includono l’esposizione chimica localizzata e la contaminazione radioattiva di vasta portata, a seconda della natura del sito e della forza delle sue barriere difensive.

Negli impianti di arricchimento o conversione, il pericolo principale proviene spesso dall’esafluoruro di uranio (UF₆). Se colpito ed esposto all’umidità, questo composto radioattivo di uranio e fluoro può scomporsi in fluoruro di idrogeno, un gas altamente tossico che può causare ustioni e danni respiratori.

Al contrario, i nuclei dei reattori e le piscine di combustibile esaurito contengono grandi scorte di prodotti di fissione che derivano da reazioni nucleari, come lo iodio-131 e il cesio-137. Una breccia qui potrebbe causare una dispersione radioattiva su larga scala, soprattutto se i sistemi di raffreddamento si guastano. L’AIEA ha avvertito che tali eventi possono causare un incidente di “perdita di refrigerante”, rilasciando potenzialmente radioattività sotto forma di radionuclidi nell’atmosfera.

Il programma nucleare iraniano comprende una serie di impianti con diversi profili di rischio, indicano i rapporti. La centrale nucleare di Bushehr, l’unico reattore commerciale operativo dell’Iran, rimane intatta ma contiene materiale radioattivo significativo sotto la salvaguardia dell’AIEA.

I reattori di ricerca, tra cui l’impianto di Teheran, sono più piccoli, mentre il reattore ad acqua pesante di Arak, colpito di recente, non conteneva materiale nucleare all’epoca.

Gli impianti di arricchimento di Natanz e Fordow sono fortificati e sotterranei, limitando la diffusione delle radiazioni nonostante i recenti danni. Tuttavia, i siti di conversione come Isfahan coinvolgono l’esafluoruro di uranio (UF₆), aumentando il rischio di esposizione a sostanze chimiche tossiche in caso di violazione del contenimento.

I quadri giuridici internazionali e le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano fortemente l’azione militare contro gli impianti nucleari pacifici. L’AIEA sottolinea che qualsiasi attacco di questo tipo mette in pericolo non solo la sicurezza nazionale, ma anche la stabilità regionale e globale.

Abele Carruezzo