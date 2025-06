Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, le navi continuano a utilizzare lo Stretto di Hormuz

(Navi nello Stretto di Hormuz: schema di separazione del traffico nelle prime ore del 23 giugno ora locale: foto courtesy Pole Star)

Il Parlamento iraniano approva la chiusura dello Stretto fi Hormuz contro l’Occidente

Teheran. Mentre lo shipping internazionale attende l’Iran sulla decisione finale, dopo quella del suo Parlamento, su una chiusura su larga scala dello Stretto di Hormuz, le Associazioni marittime e le Agenzie di consulenza governative esortano alla cautela le navi che attraversano aree alla portata delle capacità militari dell’Iran, tra cui il Mar Rosso, dove gli Houthi legati all’Iran hanno sospeso un cessate il fuoco con gli Stati Uniti.

L’Iran ha minacciato – ieri domenica – di usare la sua arma strategica per mettere in ginocchio l’America e i paesi europei. Quest’arma – la chiusura dello Stretto di Hormux – è stata usata una volta nella guerra dell’ottobre 1973 con ‘Israele’.

Dopo gli attacchi degli Stati Uniti all’Iran, l’approvazione del Parlamento iraniano della chiusura dello Stretto di Hormuz, e il suo deferimento al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano per la ratifica, sono ormai l’arma contro l’Europa e gli Stati Uniti, e una punizione per gli Stati del Golfo, bloccando il passaggio giornaliero di quasi 20,5 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi attraverso lo stretto, pari al 20% delle forniture globali.

Lo Stretto di Hormuz è l’àncora di salvezza economica degli Stati del Golfo, su cui l’Arabia Saudita dipende per il 90% delle sue esportazioni di petrolio, l’Iraq e il Kuwait per il 98% delle loro esportazioni e il Qatar per tutte le sue esportazioni di gas naturale liquefatto.

La chiusura dello Stretto di Hormuz, secondo gli esperti, sarebbe uno scenario catastrofico che potrebbe devastare l’economia del Golfo, fermare le esportazioni saudite ed emiratine nonostante le loro limitate alternative e mandare completamente in bancarotta il Kuwait, che non ha alternative per le sue esportazioni. Lo stesso vale per l’Iraq, che ha un’alternativa limitata, gestendo l’oleodotto Kirkuk-Baniyas da 300.000 barili al giorno.

Teheran ha la piena capacità di costringere i paesi europei a pagare un prezzo elevato per le loro bollette energetiche, aumentate di oltre il 300%, e di riportare l’inflazione a livelli record. Hanno anche affermato che gli Stati Uniti potrebbero rimanere impotenti a intraprendere qualsiasi azione militare per aprire lo stretto, il che comporterebbe una guerra devastante per l’intera regione.

Gli esperti hanno chiarito anche – in una nota diffusa ieri – che la riserva strategica di petrolio dell’America non durerà più di tre mesi a causa delle alternative molto limitate disponibili.

L’oleodotto occidentale dell’Arabia Saudita sul Mar Rosso, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno, e l’oleodotto Fujairah degli Emirati Arabi Uniti, con una capacità di 1,5 milioni di barili al giorno, non possono coprire il normale trasporto marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz.

Finora, lo Stretto di Hormuz rimane aperto e in uso commerciale. Il traffico continua a utilizzare il corso d’acqua dopo l’attacco, e a partire dalle prime ore di stamane, lunedì (ora locale), circa una dozzina di navi stavano operando all’interno o nelle vicinanze dello schema di separazione del traffico di Hormuz, quasi tutte dirette a est, sulla base dei dati AIS forniti da Pole Star, confermati da Kpler. Potrebbe essere presente e non rilevato ulteriore traffico che opera con AIS disattivato. Inoltre, sono stati segnalati forti disturbi GPS all’interno e intorno allo Stretto, che potrebbero alterare le posizioni segnalate delle navi.

Mentre il commercio globale continua a fluire attraverso lo stretto, agli armatori e agli operatori è stato consigliato di valutare attentamente le loro opzioni. Il Ministero della Navigazione greco ha chiesto agli armatori di “rivalutare il passaggio dello Stretto di Hormuz” fino a nuovo avviso e, se decidono di fuggire, si consiglia loro di mantenere i massimi livelli di sicurezza, massimizzare la distanza dalle acque iraniane e tenere un registro accurato di tutti gli eventi.

Allo stesso modo, BIMCO esorta alla cautela in Medio Oriente, in particolare nel Mar Rosso. Ora che i combattenti Houthi hanno annunciato la loro rinnovata intenzione di colpire le navi americane, è possibile che – intenzionalmente o per errore di calcolo – possano colpire anche altro traffico di passaggio.

“Anche la minaccia degli Houthi contro la navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden è aumentata”, ha detto a Bloomberg il capo della sicurezza BIMCO Jakob Larsen. “Gli Houthi ora minacciano le navi mercantili con affiliazione a Israele o agli Stati Uniti, ma non si possono escludere attacchi contro navi mercantili con altre affiliazioni”.

Infatti, da Sanaa – Yemen Press Agency – si apprende che il generale di brigata Mohammed Mohammed Al-Sharif, consigliere del Ministero della Difesa nel governo di Sanaa, ha dichiarato in un’intervista all’agenzia di stampa yemenita, che gli ordini diretti del presidente del Consiglio politico supremo, Mahdi al-Mashat, sono arrivati come parte di quella che ha descritto come una “difesa strategica congiunta” tra i paesi dell’Asse della Resistenza per contrastare l’escalation degli Stati Uniti nella regione.

Inoltre, l’Iran dispone di una massiccia rete di mine navali in grado di chiudere lo Stretto di Hormuz senza richiedere alcuna flotta navale. L’obiettivo di Teheran mira a disciplinare gli Stati del Golfo, che sono diventati un fronte avanzato per il nemico israeliano negli ultimi decenni. Ciò può essere ottenuto intensificando l’ostilità tra i popoli arabi e islamici attraverso l’incitamento settario e religioso in molti paesi della regione, in linea con il progetto sionista e lontano dalle questioni della nazione iraniana.

Abele Carruezzo

(Traffico di routine nello Stretto; foto courtesy da Kpler)