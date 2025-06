Il costante disturbo del GPS interrompe la navigazione nello Stretto di Hormuz

(Segnali AIS da una dozzina di navi che sorvolano la Raffineria Stella del Golfo Persico vicino a Bandar Abbas, in alto a sinistra, 26 giugno; file courtesy Pole Star Global)

Traffico nello Stretto di Hormuz quasi normale

Londra. Con un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Iran in vigore, il traffico nello Stretto di Hormuz è tornato a livelli quasi normali, compresa una ripresa dei transiti diretti a ovest nel Golfo Persico.

Gli intensi livelli di disturbo GPS nella regione rimangono un problema e stanno ostacolando la navigazione.

Negli ultimi giorni, gli incidenti di disturbo GPS (spoofing GPS: spoofing termine inglese che significa ‘inganno’) sono aumentati del 60%, colpendo circa 1600 imbarcazioni (comprese piccole imbarcazioni), secondo la Società di consulenza Windward che informa che quasi un quarto di tutte le navi della regione ha subito un’interruzione del GPS almeno una volta in un periodo di 24 ore.

Tuttavia, ad oggi, si registra una diminuzione del numero di navi colpite da spoofing GPS. Il disturbo ha colpito i segnali AIS in tutta l’area, non solo sul lato iraniano del Golfo, ma anche negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar. Petroliere, product tanker, grandi navi portacontainer e gasiere sono state tra le navi colpite.

L’interruzione ha spinto le parti interessate del trasporto marittimo ad adottare misure precauzionali.

Secondo quanto riferito, QatarEnergy ha interrotto i movimenti notturni di petroliere e LNGCarrier vicino a Mesaieed, citando problemi di sicurezza dovuti al disturbo del GPS che influisce sulla navigazione.

L’altro ieri, l’amministratore delegato di Navios Maritime Partners, Angeliki Frangou, ha dichiarato alla CNBC che l’interruzione “continua” del GPS sta compromettendo la sicurezza nello Stretto di Hormuz e che alcuni operatori stanno modificando i loro itinerari per tenerne conto.

Le navi di linea, in particolare, sono in attesa di transitare nello stretto nelle ore diurne, ha detto.

“Non vogliono passare durante la notte perché lo trovano pericoloso. Quindi è una situazione molto fluida”, ha detto Frangou. “Le condizioni di sicurezza sono qualcosa che è in primo piano nei nostri pensieri. Per questo monitoriamo costantemente tutto questo”.

Windward ha anche scoperto che alcuni operatori hanno utilizzato l’AIS per trasmettere messaggi concilianti nella speranza di scoraggiare gli attacchi iraniani. Circa 55 navi hanno utilizzato nuovi messaggi durante il periodo di picco delle tensioni dal 12 al 24 giugno, ha detto l’azienda.

Alcuni dei messaggi sono familiari dai modelli visti nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden durante la crisi del trasporto marittimo degli Houthi, quando molti comandanti digitavano il campo di destinazione sulla loro unità AIS come “di proprietà della Cina” o “greggio russo” e poi trasmettevano questo segnale al mondo. La strategia aveva lo scopo di far apparire la nave come un bersaglio inadatto.

Le navi in navigazione vicino allo Stretto di Hormuz trasmettono messaggi insoliti riguardanti la nazionalità nel tentativo di evitare di essere attaccati, secondo la società di analisi del rischio marittimo Windward and ship tracking data.

Il JMIC, Centro Congiunto di Informazioni Marittime, guidato dagli Stati Uniti, ha notato che falsi segnali di posizionamento stanno interrompendo le operazioni delle navi.

“A seguito delle segnalazioni di falsificazione dell’AIS e di disturbi estremi nel Golfo Persico e nel più ampio Golfo Persico, il JMIC raccomanda alle navi di essere pronte a navigare con altri mezzi”, scrive il JMIC. Ha anche avvertito di interferenze elettroniche nella regione che interessano il Global Navigation Satellite System (GNSS). Un GNSS disturbato può causare l’uscita di rotta delle navi, aumentando il rischio di collisione con altre imbarcazioni o ostacoli.

Abele Carruezzo